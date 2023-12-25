906 артобстрелов за сутки: Тарнавский рассказал о тяжелой ситуации под Авдеевкой

В ВСУ рассказали, как прошли сутки тяжелых атак на армию Украины под Авдеевкой.

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Тарнавский рассказал о тяжелой ситуации под Авдеевкой / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБ

Сегодня, 25 декабря, оккупанты сосредоточили свои усилия на наступательных и штурмовых действиях в районе Авдеевки, Марьинки и на Запорожском направлении. Об этом сообщил бригадный генерал Александр Тарнавский.

Ситуация на фронте

Согласно данным, которые предоставил генерал, оккупанты проводят активные пехотные атаки с применением бронетехники, авиации и управляемых бомб.

Всего за сутки враг:

видео дня

нанес 16 авиаударов

провел 40 боевых столкновений

совершил 906 артобстрелов

Россияне отказываются от выполнения задач

Также Тарнавский сообщил, что личный состав армии захватчиков всё чаще отказывается принимать участие в штурмах, в частности, 1 армейский корпус. В это же время в плен стали сдаваться целые группы российских военнослужащих.

Спасибо нашим воинам, которые смелыми и решительными действиями заставляют врага это делать, - подытожил Тарнавский.

Также он сообщил, что за прошедшие сутки 8 оккупантов сдались в плен, 402 погибли. Уничтожено было 42 единицы техники, среди которой российская гордость - танк "Прорыв".

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, ситуация на Авдеевском направлении остается очень непростой, сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш. Враг пытается компенсировать неудачи на поле боя обстрелами позиций наших воинов, а также территории громады.

Также, российская армия 24 декабря продвинулась на Донбассе, в частности - под Авдеевкой и Кременной. Об этом сообщили в Институте изучения войны. По информации аналитиков российские войска за прошедшие сутки продвинулись в районе Авдеевки и продолжили проводить позиционные бои с украинскими силами.

Однако при этом, в боях за город они несут большие потери и вряд ли смогут его взять даже к "выборам Путина", которые состоятся в марте следующего года. Вполне возможно, именно в боях за Авдеевку может произойти перелом в войне в пользу ВСУ. Об этом заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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