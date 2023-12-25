Командиры РФ раздевают россиян догола, сажают в ямы и бьют - ВСУ

Сейчас есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях.

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Оккупанты сдаются в плен / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: видео

Представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что россияне стали чаще сдаваться в плен на фоне бесчеловечного отношения к ним со стороны оккупационного командования.

В эфире телемарафона "Єдині новини" он сообщил, что за прошедшие сутки россияне сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных и штурмовых действий на Авдеевском, Марьинском и запорожском направлениях. Враг проводит активные пехотные атаки при поддержке как бронетехники, так и авиации.

Он рассказал, что сейчас есть информация о все большем количестве отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях, в частности это фиксируется в подразделениях 1-го армейского корпуса ВС РФ.

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"В плен начали сдаваться целые группы российских военнослужащих. Так, за последние трое суток одну группу из шести человек взяли в недолгом бою, а одна, почти такая же по количеству, сдалась в плен вообще без боя. Как говорят, вышли на голос после буквально нескольких выстрелов в воздух", - сообщил Штупун.

Одной из причин спикер ВСУ назвал "бесчеловечное отношение" со стороны российского командования.

"За отказ идти в бессмысленные штурмы или за какие - то другие вины офицеры раздевают их догола, это зимой, сажают в таком виде в холодные ямы, избивают и угрожают расстрелами", - сказал Штупун.

Он подчеркнул, что сейчас лишь небольшие группы россиян открыто отказываются участвовать в штурмах, но "очень много, все больше оккупантов саботируют или имитируют атаки".

Напомним, что в РФ колоссальные потери под Авдеевкой. Враг пытается компенсировать неудачи на поле боя обстрелами позиций наших воинов, а также территории общины. Только за минувшие сутки по общине враг ударил 46 раз.

Оккупанты продвинулись в районе Синьковки. Россияне продвинулись в районе Синьковки, однако Вооруженные Силы Украины удерживают под контролем важные высоты в этом районе.

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