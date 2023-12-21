'Ситуация сложная': оккупанты продвинулись в районе Синьковки - Снегирев

Россия сконцентрировала в направлении Изюма более 120 тысяч военных и 1300 единиц бронетехники.

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Оккупанты имели продвижение в районе Синьковки / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Россияне продвинулись в районе Синьковки, однако Вооруженные Силы Украины удерживают под контролем важные высоты в этом районе. Об этом сообщил военный эксперт и сопредседатель общественной организации "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире телеканала "Эспрессо".

"Основным акцентом усилий врага являются атаки в районе Синьковки, Лимана первого, Петропавловки и Ивановки. В районе Синьковки ситуация сложная. Там были определенные продвижения оккупантов, но ВСУ держат под контролем господствующие высоты и используют успешный характер контрбатарейной борьбы", - сказал Снегирев.

По словам эксперта, наиболее боеспособная группировка врага сформирована на направлении Изюма. Там пребывают до 120 тысяч человек и 1300 единиц бронетехники. Он отметил, что враг имеет короткое плечо логистики из-за поставок с территории России и оккупированной Луганщины, что способствует активизации его действий на данном направлении.

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"Противник имеет короткое плечо логистики поставки боекомплекта и личного состава с территории РФ и с оккупированной Луганщины. Это и позволяет оккупантам активизировать усилия на этом направлении", - добавил эксперт.

Ситуация в Авдеевке

Напомним, оккупанты планируют продолжать активные наступательные действия в районе Авдеевки до президентских выборов в России, пытаясь обеспечить Путину хотя бы какие-то результаты в войне. По данным Института изучения войны (ISW), их потери уже превышают 13 тысяч солдат и офицеров, при этом удалось захватить лишь 11 квадратных километров территории.

Также Роман Погорелый, соучредитель DeepState, сообщил о том, что оккупанты окончательно зашли в промзону Авдеевки и закрепились на позициях. Он подчеркнул, что эта высота имеет потенциально серьезные последствия для будущих боев в самом городе.

Кроме этого, на Авдеевском направлении ВСУ удерживают врага и наносят ему большие потери. Силы обороны успешно отразили 14 атак в районах Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 22 атаки вблизи Северного, Первомайского и Невельского в Донецкой области.

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