РФ интенсивно наступает на Авдеевку: эксперт раскрыл план Кремля к выборам Путина

Как сообщили в ВСУ, сейчас штурмов в районе Авдеевки стало меньше, но враг задействует много техники.

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Оккупанты наступают под Авдеевкой / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупанты будут продолжать активные наступательные действия в районе Авдеевки до президентских выборов в стране-агрессорке России, ведь диктатору Владимиру Путину нужны хоть какие-то результаты на войне.

По данным Института изучения войны (ISW), с начала наступления в октябре в боях за Авдеевку россияне потеряли более 13 тысяч солдат и офицеров, захватив лишь 11 квадратных километров территории, передает РБК-Украина.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что активная фаза продлится как минимум до выборов Путина.

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"Если до выборов получится окружить город, это повод для пропаганды говорить об успехах "спецоперации". Наступление на Авдеевку продолжится и в 2024 году, будут наступать интенсивно. Только после выборов может быть какая - то оперативная пауза", - отметил он.

Как сообщили в ВСУ, сейчас штурмов в районе Авдеевки стало меньше, но есть нюанс: в каждой атаке враг задействует больше пехоты и бронетехники.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки. Украинские силы отразили по меньшей мере 17 атак к востоку от Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и по меньшей мере 13 вблизи Первомайского и Невельского.

Под Авдеевкой оккупанты не прекращают огонь. Российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Оккупанты по-новому атакуют Авдеевку. Российская армия перешла к концентрации личного состава и техники для атаки на отдельных направлениях. Они изменили тактику и массово концентрируются на отдельных направлениях.

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