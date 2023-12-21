'Ужасные взрывы по городу': россияне массово атакуют Херсонщину 'шахедами' нового образца

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал о тактике массированных ударов оккупантов на Херсонщине и их последствиях.
"Оккупанты последние дни начали массово использовать" шахеды "именно нового образца, черные"шахеды". Они направляются из оккупированной левобережной части Херсонщины, это происходит уже вторую ночь подряд", - сообщил он в эфире телеканала "Еспресо".
По его словам, силы ПВО результативно работают над областным центром. Однако, оккупанты атакуют массово, в том числе по инфраструктурным объектам, что приводит к соответствующим последствиям.
"Это ужасные взрывы по городу. Оккупанты целят по учебным заведениям, жилым кварталам, многоэтажкам. Вчера полностью сгорел Гуманитарный штаб Красного Креста в Херсоне, рядом с промышленной базой. Также за сутки оккупанты начали увеличивать использование беспилотников, которые сбрасывают взрывчатку. Такие случаи фиксируют каждый день", - добавил Хлань.
Ситуация на Херсонщине: что известно
Напомним, что оккупанты ударили по Херсону и Бериславу. Российские оккупанты атаковали Берислав Херсонской области. Они сбросили взрывной предмет с дрона и убили мирного жителя города. Еще один гражданский получил ранения.
ВСУ не могут перебросить бронированную технику. Украинские защитники продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра, несмотря на тяжелые условия. Благодаря этому, в частности, уменьшилось количество обстрелов Херсона.
ВСУ пытались прорвать оборону РФ на левом берегу Херсонской области. Украинские военные продолжают удерживать позиции в Крынках и вблизи Антоновского шоссе, а также железнодорожных мостов. ВСУ сохраняют свои позиции.
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