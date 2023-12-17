Под Авдеевкой оккупанты не прекращают огонь: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

В течение суток 17 декабря на передовой произошло 54 боевых столкновений. На Авдеевском направлении враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
В вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook сообщили, что российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. За сутки произошло 54 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Ситуация на фронте
- На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отбили 6 атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.
- На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар неподалеку Звановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. в частности, отражено 15 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 10 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
- На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 4 безуспешных атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
- На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Урожайное, Старомайорское, Равнополь Донецкой области.
- На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Вербового и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Дарьевка, Антоновка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационные удары в районах крынок и Ольговки Херсонской области.
Успехи украинских военных на фронте
Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".
Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.
Продвижение ВСУ
Напомним, что Кулеба раскрыл успехи ВСУ во время контрнаступления. Министр иностранных дел Украины рассказал, что ВСУ выиграли битву за Черное море и тем самым восстановили постоянный поток морского экспорта.
ВСУ могут пойти в новое наступление. Павел Нарожный назвал вероятные направления и сроки. Он также подчеркнул, что наступательные действия начнутся либо при сильных морозах, которые продержатся хотя бы несколько недель, либо уже весной.
ВСУ пытаются продвигаться на двух направлениях. В районе Работиного Запорожской области украинские войска продолжали контрнаступательные действия, однако ни одного подтвержденного продвижения не зафиксировано.
Больше военных новостей:
- Россия способна вести войну еще в 2024 году: эксперт раскрыл, на что рассчитывают россияне
- Сколько населения останется в Украине после войны: демограф раскрыл "безумное число"
- РФ хочет захватить три крупных города в Украине до 2026-го: в ГУР отреагировали