Под Авдеевкой оккупанты не прекращают огонь: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага.

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Ситуация на фронте за 17 декабря / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВСУ

В течение суток 17 декабря на передовой произошло 54 боевых столкновений. На Авдеевском направлении враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook сообщили, что российские оккупанты нанесли 2 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. За сутки произошло 54 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Так, украинские защитники отбили 6 атак противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар неподалеку Звановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника вблизи Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. в частности, отражено 15 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 10 - южнее Тоненького, Невельского и Первомайского Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Ласточкино, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, совершил 4 безуспешных атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Урожайное, Старомайорское, Равнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 3 атаки противника западнее Вербового и Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Дарьевка, Антоновка, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также враг нанес авиационные удары в районах крынок и Ольговки Херсонской области.

Успехи украинских военных на фронте

Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

видео дня

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетным комплексам противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожено 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийское средство и склад боеприпасов противника.

Продвижение ВСУ

Напомним, что Кулеба раскрыл успехи ВСУ во время контрнаступления. Министр иностранных дел Украины рассказал, что ВСУ выиграли битву за Черное море и тем самым восстановили постоянный поток морского экспорта.

ВСУ могут пойти в новое наступление. Павел Нарожный назвал вероятные направления и сроки. Он также подчеркнул, что наступательные действия начнутся либо при сильных морозах, которые продержатся хотя бы несколько недель, либо уже весной.

ВСУ пытаются продвигаться на двух направлениях. В районе Работиного Запорожской области украинские войска продолжали контрнаступательные действия, однако ни одного подтвержденного продвижения не зафиксировано.

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