ВСУ могут пойти в новое наступление: названы вероятные направления и сроки

Павел Нарожный назвал тактическую и стратегическую цели продвижения ВСУ на юге.

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ВСУ могут пойти в новое наступление / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Бойцы ВСУ могут начать новую наступательную операцию в 2024 году даже зимой или уже весной, заявил военный эксперт Павел Нарожный.

При этом украинским защитникам необходимо дождаться поставок обещанного Западом вооружения, рассказал он в комментарии Каналу 24.

"Сейчас у нас есть как минимум 3 плацдарма на левом берегу Днепра. Точно известно, что один из них – возле села Крынки. Я более чем уверен, что это плацдарм наступления", – уверен эксперт. видео дня

При этом Нарожный предположил, что наступательные действия начнутся либо при сильных морозах, которые продержатся хотя бы несколько недель, либо уже весной.

Он также отметил, что большая вероятность того, что когда Украина получит современное оружие (F-16 и новые системы Patriot), тогда появится преимущество в воздухе.

Вероятные направления наступления ВСУ

Тактическая цель – освобождение Олешек. Это районный центр через реку от центра Херсона, постоянно страдающего артобстрелами. В Олешки поставляют оружие, технику и военных исключительно одной дорогой возле Раденска. Важно перерезать этот путь и отвергнуть вражеские войска;

Стратегическая цель – двигаться дальше к Перекопскому перешейку (70 км). Поскольку враг не ожидал форсирования Днепра, все оборонные сооружения строил на другие участки фронта – Запорожском направлении. Соответственно наступать на этом участке фронта будет легче, тем более что зимой оккупанты не смогут ничего построить.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ отразили штурмовые атаки РФ на юге и "перемололи" сотни оккупантов. За минувший день враг осуществил более тысячи артобстрелов позиций ВСУ, сообщил Александр Тарнавский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что бронеколонны РФ пошли на штурм. Российские бронегруппы второй день подряд штурмуют позиции ВСУ в районе Синьковки.

Как сообщал Главред, Россия не только пытается захватить новые территории в Украине, но и хочет подорвать международную поддержку для Украины. По словам представителя разведки Минобороны Андрея Юсова, Кремль активно направляет усилия на создание впечатления безнадежности украинского сопротивления и пытается утвердить "невозможность победы" для Украины.

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