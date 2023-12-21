Под удар попал личный состав и техника: детали ночной 'бавовны' в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне пытаются скрыть любую информацию об ударе по российским силам во временно оккупированном городе.

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Детали ночной "бавовны" в Мариуполе / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Во временно оккупированном Мариуполе произошли сильные взрывы, в результате которых пострадал личный состав российской армии и их техника. Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко в своем Телеграмме.

"Вчера посетила кара небесная на территорию бывшего хладокомбината в Кальгорском районе. Где оккупант неосторожно спрятал БК и технику. Как спрятал, теперь и не досчитается. Все в минус", - сообщил он.

Андрющенко также сообщил, что в результате этих взрывов пострадали 10 оккупантов, которых ночью доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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"Второй раз за неделю. Приятный рекорд. Просто шикарные сутки", - прокомментировал Андрющенко.

Советник мэра города подчеркнул, что это только начало. В то же время, по словам Андрющенко, российские оккупанты активно удаляют сообщения в чатах телеграм-каналов, чтобы скрыть правду от людей.

"Ну-ну. Скорые тоже спрячете?",- риторически спросил он.

Война России против Украины - последние новости

Российские оккупационные силы начали активные наступательные действия на восточном направлении фронта. Вражеские ротно-тактические группы пытаются провести наступление по всей линии фронта. Как сообщил офицер ВСУ Николай Мельник, пока нет оснований для вывода украинских сил из Авдеевки.

В ночь на 21 декабря россияне совершили атаку на Украину с помощью ударных беспилотников "Шахед". Общее количество запущенных россиянами дронов составило 35, и из них силы противовоздушной обороны уничтожили 34.

Силы обороны Украины провели контратаку в районе Авдеевки. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

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