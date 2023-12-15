Ночная "бавовна" в Мариуполе: под удар попала военная техника и расположение оккупантов

"Скорые" полночи вывозили раненых из торгового центра "Порт Сити".

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Ночью в Мариуполе прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 15 декабря во временно оккупированном Мариуполе прогремели два мощных взрыва. Детали удара по российским оккупантам раскрыл советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Взрывов было два. Мест попадания два и они разные", - написал он в Telegram.

По его словам, первый удар был нанесен по бетонному заводу, где находились захватчики, второй - по территории за ТРЦ "Порт Сити", где российские оккупанты размещали военную технику и части систем ПВО.

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"Последствия хорошие. Не зря все официальные пропагандисты замолчали, а чатики подчистили по поводу последствий", — отметил Андрющенко.

Он уточнил, что место вокруг ТРЦ до сих пор оцеплено. "Скорые" полночи вывозили раненых из торгового центра "Порт Сити".

Очевидцы в соцсетях пишут, что после удара на бетонно заводе начался мощный пожар.

"Между Порт Сити и Metro был бетонный завод, и прилетело в него. Возможно, в том районе было и расположение оккупантов", — пишет Telegram-канал Мариуполь сейчас.

"В оккупированном Мариуполе прилет! Были слышны мощные взрывы. За "ПортСити" что-то сильно пылает. Туда сейчас выехали кареты скорой помощи. Ждем детали и официальной информации от ВСУ", — сообщили в Мариупольском городском совете.

Смотрите видео - Так выглядела ночная "бавовна" в Мариуполе:

В Мариуполе было два "прилета" / скриншот

Тем временем оккупанты сообщают, что ночью якобы были выпущены три дальнобойных ракеты с северо-запада в направлении Мариуполя.

В российских пабликах предполагают, что удары по городу были нанесены ракетами ATACAMS или снарядами GMLRS.

Как сообщал Главред, в Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского.

Тем временем РФ массово перебрасывает резервы через Мариуполь в Бердянск. Андрющенко сообщил, что россияне активизировали переброску военного обеспечения и живой силы через Мариуполь и Мариупольский район.

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