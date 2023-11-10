В Мариуполе подорвали автомобиль полицейского-оккупанта. Иронично, что сегодня в РФ отмечается День полиции.

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В Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского / коллаж: Главред, фото: t.me/mrplSprotyv/

Сегодня утром, 10 ноября, во временно оккупированном Россией Мариуполе раздался взрыв. Там подорвали автомобиль одного из сотрудников оккупационной полиции. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По словам советника мэра, украинское движение сопротивления подготовило для оккупантов не один подарок ко "дню полиции", который отмечается в РФ 10 ноября.

Андоющенко про взрыв в Мариуполе / скриншот t.me/andriyshTime

В Мариуполе взрыв. По пр. Металлургов подорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса. Детали позже, - прокомментировал Андрющенко. видео дня

Место взрыва в Мариуполе / t.me/mrplSprotyv

Тажке он заинтриговал тем, что допускает новые "сюрпризы" в городе в этот день.

Взрыв в Мариуполе / t.me/glavredinfo

Напомним, во временно оккупированном Луганске 8 ноября погиб известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. В автомобиле коллаборанта была заложена взрывчатка

Также, в российском Нижнем Новгороде сожгли автомобиль генерального директора компании ГосНИИмаш Игоря Кузнецова. Уточняется, что ГосНИИмаш занимается изготовлением боевых частей для российских ракет, которыми террористическая Москва наносит удары по объектам в Украине.

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