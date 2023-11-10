В Мариуполе подорвали авто оккупанта-полицейского

Сегодня утром, 10 ноября, во временно оккупированном Россией Мариуполе раздался взрыв. Там подорвали автомобиль одного из сотрудников оккупационной полиции. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По словам советника мэра, украинское движение сопротивления подготовило для оккупантов не один подарок ко "дню полиции", который отмечается в РФ 10 ноября.
В Мариуполе взрыв. По пр. Металлургов подорван автомобиль одного из полицейских оккупационного корпуса. Детали позже, - прокомментировал Андрющенко.видео дня
Тажке он заинтриговал тем, что допускает новые "сюрпризы" в городе в этот день.
Напомним, во временно оккупированном Луганске 8 ноября погиб известный предатель, бывший начальник "народной милиции" так называемой "ЛНР" и "депутат народного совета ЛНР" Михаил Филипоненко. В автомобиле коллаборанта была заложена взрывчатка
Также, в российском Нижнем Новгороде сожгли автомобиль генерального директора компании ГосНИИмаш Игоря Кузнецова. Уточняется, что ГосНИИмаш занимается изготовлением боевых частей для российских ракет, которыми террористическая Москва наносит удары по объектам в Украине.
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