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Под Брянском расстреляли авто пограничников РФ вместе с подполковником ФСБ

Алексей Тесля
10 ноября 2023, 09:48
Неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления РФ в Брянской области.
ФСБ
В Брянской области расстреляли подполковника ФСБ в авто / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, myntransportblog.files.wordpress.com

В приграничном с Украиной селе Брянской области расстреляли авто погранслужбы РФ, в результате чего ликвидирован старший офицер ФСБ.

Авто российских пограничников расстреляли 9 ноября на окраине села Улица, в результате чего был уничтожен подполковник ФСБ, сообщает Telegram-канал Baza.

"Неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области. В результате нападения погиб подполковник ФСБ", - узнали журналисты.

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В результате обстрела авто УАЗ Patriot ФСБ смертельные ранения получил замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый.

"Около 4 часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись", - уточняется в сообщении.

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Сообщение о расстреле авто ФСБ / Скриншот

Как сообщалось ранее, стали известны подробности мощных взрывов и пожара, которые произошли в одной из воинских частей в Брянской области.

В частности, в результате взрывов на территории воинской части образовалась огромная воронка. Кроме того, вокруг разбросана поврежденная тяжелая военная техника РФ, пострадавшая в результате взрывов.

Ранее сообщалось о том, что в Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ. По данным местных жителей, взрыв был слышен в районе завода "Кремний Эл", который производит микроэлектронику.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Брянске ночью гремели взрывы. По словам очевидцев, взрывы связаны с атакой дронов.

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ФСБ Брянск Пограничники России
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