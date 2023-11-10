Под Брянском расстреляли авто пограничников РФ вместе с подполковником ФСБ

В приграничном с Украиной селе Брянской области расстреляли авто погранслужбы РФ, в результате чего ликвидирован старший офицер ФСБ.
Авто российских пограничников расстреляли 9 ноября на окраине села Улица, в результате чего был уничтожен подполковник ФСБ, сообщает Telegram-канал Baza.
"Неизвестные расстреляли автомобиль погрануправления в Брянской области. В результате нападения погиб подполковник ФСБ", - узнали журналисты.
В результате обстрела авто УАЗ Patriot ФСБ смертельные ранения получил замначальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый.
"Около 4 часов дня неизвестные открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись", - уточняется в сообщении.
Как сообщалось ранее, стали известны подробности мощных взрывов и пожара, которые произошли в одной из воинских частей в Брянской области.
В частности, в результате взрывов на территории воинской части образовалась огромная воронка. Кроме того, вокруг разбросана поврежденная тяжелая военная техника РФ, пострадавшая в результате взрывов.
Ранее сообщалось о том, что в Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ. По данным местных жителей, взрыв был слышен в районе завода "Кремний Эл", который производит микроэлектронику.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Брянске ночью гремели взрывы. По словам очевидцев, взрывы связаны с атакой дронов.
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