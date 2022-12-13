Гигантская воронка и раскуроченная техника: детали прилета в воинскую часть под Брянском

Стали известны подробности мощных взрывов и пожара, которые произошли в одной из воинских частей в Брянской области.
В Сети опубликовано видео последствий "бавовны", которая произошла в одном из мести дислокации оккупантов РФ.
В частности, в результате взрывов на территории воинской части образовалась огромная воронка.
Кроме того, вокруг разбросана поврежденная тяжелая военная техника РФ, пострадавшая в результате взрывов.
Автор видео утверждает, что в результате взрывов пострадало здание казармы, расположенной в части.
"Вот последствия ночного прилета… осколки разлетелись", - говорит автор видео.
Мощная "бавовна" в Брянской области
Ранее сообщалось, что в Брянской области РФ в ночь на 13 декабря прогремели мощные взрывы сразу в нескольких населенных пунктах.
О "бавовне" в городе Клинцы на Брянщине сообщает российская служба Радио Свобода.
По сообщениям местных жителей, есть вероятность того, что в результате взрывов произошел пожар в воинской части.
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