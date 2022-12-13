Горят казармы после мощных взрывов: в Брянской области паника из-за ракетного удара

По сообщениям местных жителей, есть вероятность того, что в результате взрывов произошел пожар в воинской части.

В Брянской области прогремели взрывы / Telegram

В Брянской области РФ в ночь на 13 декабря прогремели мощные взрывы сразу в нескольких населенных пунктах.

О "бавовне" в городе Клинцы на Брянщине сообщает российская служба Радио Свобода.

По сообщениям местных жителей, есть вероятность того, что в результате взрывов произошел пожар в воинской части.

В свою очередь, по уточнению ВВС, в Клинцах недалеко от границы с Черниговской областью Украины дислоцируется мотострелковый полк российской оккупационной армии.

По заявлению губернатора Брянской области России Александра Богомаза, пожар в Клинцах произошел якобы в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

По его словам, противовоздушная оборона россиян якобы уничтожила ракету, а ее отдельные части попали на территорию промзоны города. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, также известно о взрывах, которые прогремели в поселке Климово Брянской области. По данным открытых источников, там расположен военный аэродром РФ.

Взрывы в Брянске

Напомним, в апреле в российском Брянске произошел сильный пожар на нефтебазе. Перед этим жители города слышали два взрыва и звуки воздушной тревоги.

РосСМИ писали также, что один из взрывов произошел на территории местной воинской части. Данных о пострадавших не поступало.

В Брянске начали эвакуировать людей, которые живут возле горящей нефтебазы.

Отметим, Брянск находится в 100 км от Украины.

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