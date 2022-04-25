Взрывы и сильный пожар на нефтебазе в Брянске: над городом - клубы дыма, огонь не могут потушить

Пожар в Брянске вспыхнул ночью 25 апреля / скриншот

В российском Брянске ночью 25 апреля произошел сильный пожар на нефтебазе. Перед этим жители города слышали взрывы и звуки воздушной тревоги. Над городом поднимаются клубы дыма. Пока что пожар на нефтебазе локализовать не удается.

Перед двумя пожарами прогремели два взрыва в районе завода Сельмаш, а пожар вспыхнул в районе нефтебазы Дружба. Как сообщили в пресс-службе правительства Брянской области, загорелись резервуары с топливом, передает Telegram-канал Baza.

РосСМИ пишут, что, по неподтвержденной информации, взрыв произошел на территории местной воинской части. Данных о пострадавших не поступало.

Также отмечается, что ГУ МЧС по Брянской области сначала разместило информацию о пожаре на нефтебазе, но потом публикация была удалена, передает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"В 02:00 ч 25.04.2022 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Брянск, Фокинский район, пр. Московский. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", - писали в МЧС.

Видео о пожаре в Брянске публикуют в социальных сетях. На кадрах видно, что пламя очень крупное, и зарево от огня видно из разных точек города, а также слышны звуки воздушной тревоги.

Взрывы в Белгороде

Вечером 29 марта в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пожар произошёл "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде (РФ).

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ", - заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на удар по нефтебазе в российском Белгороде. Она подчеркнула, что в этой войне только один агрессор - Россия.

2 апреля журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team заявили, что ракета, упавшая под российским городом Белгород, на самом деле была запущена с территории России.

6 апреля глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов опубликовал видеообращение к местным жителям, в котором рассказал о земляных работах на территории муниципалитета. По его словам, окопы в области роют по просьбе властей.

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