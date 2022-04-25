УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Взрывы и сильный пожар на нефтебазе в Брянске: над городом - клубы дыма, огонь не могут потушить

25 апреля 2022, 06:34

Горят резервуары с топливом. По словам жителей, перед началом пожара слышался мощный хлопок. Зарево от огня было видно из разных точек города.

пожар в Брянске
Пожар в Брянске вспыхнул ночью 25 апреля / скриншот

В российском Брянске ночью 25 апреля произошел сильный пожар на нефтебазе. Перед этим жители города слышали взрывы и звуки воздушной тревоги. Над городом поднимаются клубы дыма. Пока что пожар на нефтебазе локализовать не удается.

Перед двумя пожарами прогремели два взрыва в районе завода Сельмаш, а пожар вспыхнул в районе нефтебазы Дружба. Как сообщили в пресс-службе правительства Брянской области, загорелись резервуары с топливом, передает Telegram-канал Baza.

РосСМИ пишут, что, по неподтвержденной информации, взрыв произошел на территории местной воинской части. Данных о пострадавших не поступало.

Также отмечается, что ГУ МЧС по Брянской области сначала разместило информацию о пожаре на нефтебазе, но потом публикация была удалена, передает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"В 02:00 ч 25.04.2022 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Брянск, Фокинский район, пр. Московский. К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы", - писали в МЧС.

Видео о пожаре в Брянске публикуют в социальных сетях. На кадрах видно, что пламя очень крупное, и зарево от огня видно из разных точек города, а также слышны звуки воздушной тревоги.

Взрывы в Белгороде

Вечером 29 марта в Белгородской области РФ произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов.

Четверо военнослужащих РФ ранены при попадании снаряда в военный городок в Белгородской области.

1 апреля в Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пожар произошёл "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде (РФ).

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ", - заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на удар по нефтебазе в российском Белгороде. Она подчеркнула, что в этой войне только один агрессор - Россия.

2 апреля журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team заявили, что ракета, упавшая под российским городом Белгород, на самом деле была запущена с территории России.

6 апреля глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов опубликовал видеообращение к местным жителям, в котором рассказал о земляных работах на территории муниципалитета. По его словам, окопы в области роют по просьбе властей.

Другие новости:

viber
новости России Брянск нефтебаза пожар
Реклама
Популярное
Украину в мае ждут опасные явления: готовимся к максимальной жаре и атаке смерчейУкраину в мае ждут опасные явления: готовимся к максимальной жаре и атаке смерчей Ядерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в УкраинеЯдерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в Украине Приметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от бедыПриметы на 23 апреля: что нельзя делать в Великую субботу и как уберечься от беды Самая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и простоСамая вкусная творожная паска на Пасху 2022: готовить очень быстро и просто Супер популярный российский артист решил помогать украинским беженцамСупер популярный российский артист решил помогать украинским беженцам
Поддержите Главред

Последние новости

06:34

Взрывы и сильный пожар на нефтебазе в Брянске: над городом - клубы дыма, огонь не могут потушить

06:29

Почему Россию постиг генералопад в войне с Украиноймнение

04:50

Доллар по 35 гривен: появился неожиданный послевоенный валютный прогнозВидео

04:20

Жуткая вода и животные: врач поведал, почему еще опасно возвращаться в Ирпень

03:40

Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали самый теплый день неделиВидео

Реклама
03:08

Адольф и Ева: почему обручальное кольцо у любовницы Путина Кабаевой - хороший знак для Украины

02:37

Военный эксперт рассказал, какие проблемы у России с наступлением на ДонбассеВидео

02:07

Тактика шока и трепета не сработала: Арестович объяснил, как Украина выстояла в первые дни войныВидео

01:31

Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - эксперт

00:51

Приметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:50

Удар по Путину: США могут ввести санкции против Алины Кабаевой - WSJ

00:36

Зеленский встретился в Киеве с Блинкеном и главой Пентагона: первые деталиВидео

00:11

Ракетные удары по Кременчугу: у города появилась еще одна проблема

00:06

"Да здравствует Франция": Макрон сделал важное заявление и вспомнил Украину, после победы на выборахВидео

00:03

Под водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из ХарьковаВидео

24 апреля, воскресенье
23:44

Оккупанты вывезли завод из Волчанска в Россию, а на его месте обустроили пыточную

23:23

Арестович рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие дниВидео

23:00

Оккупантам устроили рельсовую войну: партизаны Беларуси сорвали наступление РФ на КиевВидео

22:51

"Киев все еще стоит": Байден сделал новое заявление о войне Путина в УкраинеВидео

22:44

Беженцы из Украины смогут остаться в Европе надолго - МВФВидео

Реклама
22:24

Орков "перемололи" вместе с техникой: на востоке ВСУ уничтожили сотню оккупантовВидео

21:59

На Пасху оккупанты обстреляли Харьков, много погибших и раненыхВидео

21:56

Последний рубеж Мариуполя: морпехи назвали способ деблокады окруженного городаВидео

21:53

Орки готовят наступление на Кривой Рог из Херсонской области - глава ОВА

21:49

"Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в ОдессеВидео

21:34

Дроны-убийцы: польские БПЛА-камикадзе наводят ужас на оккупантовВидео

21:26

Арестович назвал новое направление, где оккупанты сосредоточивают силыВидео

21:25

В Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов, их сбрасывали с самолетов

21:10

Макрон побеждает на выборах президента Франции: первые данные экзитполаВидео

21:03

Россия хочет засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране - WSJ

20:59

Громят авто и прокалывают шины: в Крыму украинские партизаны глумятся над Z-рашистамиВидео

20:57

Мэр Мариуполя шокировал новыми данными о потерях мирных жителейВидео

20:35

РПЦ помогает депортировать и расселять украинцев в России - СМИ

20:33

Будет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для УкраиныВидео

20:29

Взрывы и столбы черного дыма: РФ нанесла ракетный удар по ПолтавщинеВидео

20:18

Александр Скичко и Елизавета Юрушева стали родителями в день Воскресения Христова

20:01

Британия не остановится, пока Путин не проиграет - МИД БританииВидео

19:57

Неделя после Пасхи 2022: приметы и что нельзя делать в Светлую седмицуВидео

19:51

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: оккупанты отступили с потерямиВидео

19:35

Обстрел Одессы – либо ракеты у России не высокоточные, либо она сознательно целится в младенцевмнение

Реклама
19:33

Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима - Денисова

19:27

Путин "похоронил" договор о мире после унижения от ВСУ - Financial TimesВидео

19:10

В Херсоне россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли мирные селаВидео

18:56

Армейскую "элиту" РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 90% лучших десантников врага - ГрозевВидео

18:42

В русской глубинке устроили давку и потасовку из-за халявных пасхальных яиц

18:42

Максим Галкин распек власть РФ за ракетный обстрел Одессы: "Молитесь о мире, но посылаете ракеты"Видео

18:37

Индульгенция на изнасилования: командование разрешило оркам зверства в Украине – правозащитницаВидео

18:07

Послание к любителям буквы Z, или Почему кровь и позор – почти неизбежная перспектива для Россиимнение

17:59

Рашистов гоняет в хвост и в гриву: наводчик САУ "Принцеска" стала звездой TikTokВидео

17:50

Арестович дал прогноз, когда закончится наступление российских оккупантов и бои за ДонбассВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять