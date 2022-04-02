УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Упавшая под Белгородом ракета прилетела с территории РФ: исследователи CIT исключили "украинский след"

2 апреля 2022, 13:52

Журналисты-исследователи изучили имеющиеся видеоматериалы и определили, откуда на самом деле летела ракета. После этого они заявили, что Украина не причастна.

false
Ракета, упавшая под Белгородом, прилетела с территории РФ – CIT/ Facebook pvkshid

Ракета, упавшая под российским городом Белгород, на самом деле была запущена с территории России. К такому выводу пришли журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team. Ранее в РФ заявляли, что эту ракету якобы выпустили с территории Украины.

"Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит, с территории России", – отмечают журналисты-исследователи.

Еще одно доказательство непричастности Украины – последствия, которые повлекло за собой попадание этой ракеты. Так, в земле осталась воронка, размеры которой показывают, что ее вызвала крылатая или баллистическая ракета. При этом исследователи отмечают, что им неизвестно об использовании украинской стороной крылатых ракет во время войны против России. А если бы это была украинская баллистическая ракета, то она, очевидно, прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада, говорят журналисты.

Исследователи вспомнили о похожем попадании, которое произошло в то же время недалеко от Ясных Зор Белгородской области.

"Учитывая, что Ясные Зори расположены примерно по направлению полета ракеты от Никольского, вполне возможно, что это попадание относится к тому же инциденту", – говорят они.

Журналисты-исследователи отмечают, что не могут однозначно утверждать, каким образом произошел такой инцидент – или это был сбой, который отклонил ракету с курса, или просто ошибка наведения. Принимая во вниманиена то, что инцидент не подхватили и почти не освещали российские федеральные медиа, исследователи предполагают, что это не была намеренная российская провокация с целью обвинить во всем Украину.

"Так или иначе, в отличие от атаки на нефтебазу (и, возможно, некоторые другие объекты) мы готовы исключить причастность Украины к этому инциденту", –подчеркнули в Conflict Intelligence Team.

Взрывы на артскладах в Белгороде

Напомним, 29 марта в Белгородской области России в районе села Красный Октябрь произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов. Как сообщали российские пропагандистские СМИ, четверо военнослужащих были ранены при попадании снаряда в военный городок неподалеку от Белгорода.

В свою очередь украинский военкор Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что украинские воины нанесли огневой удар ракетой Точка-У по составу ракетно-артиллерийского вооружения на территории России.

После этого в Белгороде вспыхнула паника среди местного населения. В соцсетях россияне один за одним начали писать то о "якобы украинских ДРГ в России", то о "солдатах НАТО на территории российских областей", то о "ультрафиолетовых метках для наведения огня". После этого в Белгородской области прокатилась волна фейковых минирований и появились сообщения о якобы потребности эвакуироваться.

Пожар на нефтебазе в Белгороде

Утром в пятницу, 1 апреля, на нефтебазе в Белгороде вспыхнул пожар. На ликвидацию возгорания выехали все экстренные службы.

Изначально о связи пожара с военными действиями не сообщалось, однако позже губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что якобы пожар произошел "в результате авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины".

Позже появилось видео, на котором видно, что россияне массово выезжают из Белгорода.

Взрывы на нефтебазе позже прокомментировал Секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "кое-что понимать".

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос иностранных журналистов о ситуации с российской нефтебазой, отметил, что свои приказы, как главнокомандующего, он не обсуждает ни с кем, кроме военных Вооруженных сил.

Читайте также:

viber
новости России ракета Белгород Россия
Реклама
Популярное
Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздникаКогда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника "Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сына"Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сына Поздравления с Теплым Алексеем – прикольные, христианские и короткиеПоздравления с Теплым Алексеем – прикольные, христианские и короткие Убили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдатУбили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдат "Сначала Украина, а потом все остальное": Дмитрий Комаров рассказал, когда начнет новые проекты"Сначала Украина, а потом все остальное": Дмитрий Комаров рассказал, когда начнет новые проекты

Последние новости

14:03

Россия получила в Украине хороший пинок, но еще не готова сдаться

13:59

СМИ нашли доказательства того, что Армения передала РФ 4 истребителя для войны в Украине

13:58

Басков выслужился перед хозяином Путиным, поведав, как Россия "очищается" в войне против Украины

13:52

Упавшая под Белгородом ракета прилетела с территории РФ: исследователи CIT исключили "украинский след"Видео

13:34

Щуцкий рассказал, что происходит на границах в зоне деятельности пограничных таможен

Реклама
13:33

Война в Украине: как закрыть разбитое после обстрелов окно - 3 простых способа

13:26

"Кремль их не скрывает": военный эксперт назвал ближайшие цели РФ в войне против Украины

13:25

Блицкриг провалился: глава Луганской ВГА рассказал о запасном плане Путина

12:54

Погиб украинский фотограф Макс Левин

12:51

Ирландия принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и куда обращаться за помощью

12:39

Приметы на 3 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

12:34

"Сами закрыли небо": Украина уже уничтожила 3 воздушные армии российских оккупантов – АрестовичВидео

12:31

Арестович объяснил, почему оккупанты не могут взять Киев

12:28

Гороскоп на неделю 4-10 апреля: Тельцам – обман, Девам – заработок, Весам – давние секреты

12:01

Два вертолета одним выстрелом: украинские десантники впервые сбили вражеские воздушные суда с ПТРКВидео

11:54

"Путин - конченый человек": российские военные начали сходить с ума в Украине - СБУВидео

11:48

Российские агрессоры отступят на Юго-Восток и попытаются диктовать условия – Подоляк

11:37

Гороскоп для России: астролог назвала сроки, когда стране-агрессору будет дико плохо

11:33

В Днепре 14-летний подросток швырнул коктейль Молотова в бомбоубежище, в котором находились люди

11:24

"Осажденная крепость" Путина, или Почему Россию скоро ждет катастрофамнение

Реклама
11:13

Украина сможет беспрепятственно экспортировать свою продукцию на западные рынки – Кубраков

10:56

Хакеры из Anonymous взломали сервер Липецкого завода, где оккупанты делают запчасти для оружия

10:52

Триггернет по полной: гороскоп для России на День победы 9 мая 2022

10:50

Война в Украине ненадолго, российская армия продержится еще два-три месяца – Юрий Касьянов

10:47

Белорус и чеченец до смерти замучили украинца в Буче - пытали прямо в его квартиреВидео

10:41

Шон Пенн попросил миллиардеров купить для Украины истребители и системы ПВО

10:36

Продолжение "сериала" Чернобаевка: ВСУ в 13-й и 14-й раз накрыли огнем вражеские позицииВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 3 апреля 2022: Девам – везение, Стрельцам – соперники, Козерогам – зависть

10:29

Украина впервые сбила российский вертолет британским ПЗРК Starstreak: на что он способен

09:58

"Орки, прячьтесь": Эктор Хименес-Браво показал колумбийского коллегу "призрака" Киева

09:45

Взрыв нефтебазы в Белгороде: Зеленский рассказал, причастна ли УкраинаВидео

09:40

Родительская суббота Великого поста – традиции и запреты дня

09:11

Украина не должна позволить Путину организовать новое "Дебальцево"мнение

08:52

"Аппетиты растут": Зеленский объяснил, чего хочет Путин

08:50

Благовещение 2022 – дата, традиции и запреты праздника

08:26

Оккупанты стягивают войска в Приднестровье и несут большие потери в Луганской области - Генштаб ВСУ

08:13

США договариваются с союзниками о передаче Украине танков - New York Times

07:44

Оккупанты ударили ракетами по Полтаве и Кременчугу

07:39

"Мы не торгуем территорией": Зеленский ответил, возможны ли территориальные уступки РФ ради мира

07:12

Обстрел роддома в Мариуполе: пострадавшая Марианна Вышемирская рассказала, что произошло на самом делеВидео

Реклама
06:36

"Учения" закончились логично: ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного оккупанта

06:27

Параллельная реальность: как Россия сама загнала себя в долговую ямумнение

06:14

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги

06:05

Беспилотники, ракеты и пулеметы: США выделят Украине военной помощи на $300 миллионов

05:15

Взрывы на нефтебазе в Белгороде усложнят агрессию россиян на Харьков - Минобороны Британии

03:57

"Полная катастрофа": в РФ призывники уклоняются от армии из-за страха войны в УкраинеВидео

03:15

Гарантированная смерть в Украине: Зеленский предупредил призывников РФВидео

02:55

Британская разведка: взрывы в Белгороде бьют по войскам РФ под ХарьковомВидео

02:29

"Враг дрогнул и побежал": на Черниговщине ВСУ разгромили русский спецназФотоВидео

01:45

РФ готовит ударный кулак: в Генштабе назвали главные направления атаки оккупантовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять