Упавшая под Белгородом ракета прилетела с территории РФ: исследователи CIT исключили "украинский след"

Ракета, упавшая под Белгородом, прилетела с территории РФ – CIT/ Facebook pvkshid

Ракета, упавшая под российским городом Белгород, на самом деле была запущена с территории России. К такому выводу пришли журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team. Ранее в РФ заявляли, что эту ракету якобы выпустили с территории Украины.

"Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит, с территории России", – отмечают журналисты-исследователи.

Еще одно доказательство непричастности Украины – последствия, которые повлекло за собой попадание этой ракеты. Так, в земле осталась воронка, размеры которой показывают, что ее вызвала крылатая или баллистическая ракета. При этом исследователи отмечают, что им неизвестно об использовании украинской стороной крылатых ракет во время войны против России. А если бы это была украинская баллистическая ракета, то она, очевидно, прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада, говорят журналисты.

Исследователи вспомнили о похожем попадании, которое произошло в то же время недалеко от Ясных Зор Белгородской области.

"Учитывая, что Ясные Зори расположены примерно по направлению полета ракеты от Никольского, вполне возможно, что это попадание относится к тому же инциденту", – говорят они.

Журналисты-исследователи отмечают, что не могут однозначно утверждать, каким образом произошел такой инцидент – или это был сбой, который отклонил ракету с курса, или просто ошибка наведения. Принимая во вниманиена то, что инцидент не подхватили и почти не освещали российские федеральные медиа, исследователи предполагают, что это не была намеренная российская провокация с целью обвинить во всем Украину.

"Так или иначе, в отличие от атаки на нефтебазу (и, возможно, некоторые другие объекты) мы готовы исключить причастность Украины к этому инциденту", –подчеркнули в Conflict Intelligence Team.

Взрывы на артскладах в Белгороде

Напомним, 29 марта в Белгородской области России в районе села Красный Октябрь произошли мощные взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов. Как сообщали российские пропагандистские СМИ, четверо военнослужащих были ранены при попадании снаряда в военный городок неподалеку от Белгорода.

В свою очередь украинский военкор Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что украинские воины нанесли огневой удар ракетой Точка-У по составу ракетно-артиллерийского вооружения на территории России.

После этого в Белгороде вспыхнула паника среди местного населения. В соцсетях россияне один за одним начали писать то о "якобы украинских ДРГ в России", то о "солдатах НАТО на территории российских областей", то о "ультрафиолетовых метках для наведения огня". После этого в Белгородской области прокатилась волна фейковых минирований и появились сообщения о якобы потребности эвакуироваться.

Пожар на нефтебазе в Белгороде

Утром в пятницу, 1 апреля, на нефтебазе в Белгороде вспыхнул пожар. На ликвидацию возгорания выехали все экстренные службы.

Изначально о связи пожара с военными действиями не сообщалось, однако позже губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что якобы пожар произошел "в результате авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины".

Позже появилось видео, на котором видно, что россияне массово выезжают из Белгорода.

Взрывы на нефтебазе позже прокомментировал Секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "кое-что понимать".

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос иностранных журналистов о ситуации с российской нефтебазой, отметил, что свои приказы, как главнокомандующего, он не обсуждает ни с кем, кроме военных Вооруженных сил.

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