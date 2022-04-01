"Это может быть на всей территории РФ": Данилов о взрывах в Белгороде

Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал информацию о взрывах на нефтебазе в Белгородской области РФ.

В эфире национального марафона он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "кое-что понимать".

"Противоречия скапливаются. Общество в Российской Федерации начинает кое-что понимать. К примеру, произошедшее на территории Белгородской народной республики", - отметил секретарь СНБО.

По его словам, не соответствует действительности утверждение о том, что к взрывам причатсна Украина.

"Они должны понимать, что это может быть на всей территории РФ. Мы к ним не приходили, мы не шли к ним с войной. И когда Песков говорит, что это не способствует переговорам, а способствует переговорам, когда они убивают наших детей, женщин, когда они совершают эти зверства? Это какие-то больные люди", - добавил Данилов.

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Взрыв на нефтебазе в Белгороде

Ранее спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде (РФ).

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ", - заявил он.

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