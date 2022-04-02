Взрыв нефтебазы в Белгороде: Зеленский рассказал, причастна ли Украина

Зеленский прокомментировал взрывы в Белгороде / Фото Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрыв на нефтебазе в российском Белгороде, который произошел 1 апреля, и обвинение РФ в том, что причиной взрыва якобы стала атака украинских вертолетов.

На вопрос журналиста американского телеканала FoxNews, Украина ли атаковала российский военный состав с помощью вертолетов, Зеленский ответил так:

"Мне жаль, но я не обсуждаю ни одного своего приказа как главнокомандующего. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными ВСУ, когда они со мной разговаривают".

Президент подчеркнул, что весь мир должен знать: Украина находится в состоянии войны.

"На нас напали. Это важно. Это величайшая трагедия. И сегодня услышать эти сообщения о том, что где-то что-то взорвалоcь, когда в Украине идет война – честно говоря, говорить об этом непрофессионально. Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Нападение. Эта война длится уже 8 лет, потому что бы ни происходило в определенной ситуации, мне сложно комментировать", - сказал Зеленский.

Взрыв и пожар на нефтебазе в Белгороде

1 апреля в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пожар произошёл "вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте".

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык не подтвердил и не опроверг информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде (РФ).

"Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это совсем не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты и за все катастрофы и все события, которые происходят на территории РФ", - заявил он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отреагировала на удар по нефтебазе в российском Белгороде. Она подчеркнула, что в этой войне только один агрессор - Россия,

В разведке Великобритании сообщили, что пожар в Белгороде уничтожил несколько цистерн с нефтью на местных складах. Отмечается, что вероятная потеря запасов топлива и боеприпасов с этих складов создаст краткосрочную дополнительную нагрузку на и без того затянутые логистические цепочки России.

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