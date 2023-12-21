Силы обороны контратаковали в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

Оккупанты потеряли почти 25 тысяч личного состава в боях в Донецкой области за последние два месяца. 80% этих потерь пришлось на Авдеевское направление.

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Российские военные формируют новые роты для атак вблизи Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Силы обороны Украины контратаковали в районе Авдеевки Донецкой области. об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

ISW отмечает, что российские силы атаковали северо-западнее, западнее и юго-западнее Авдеевки и вблизи промышленной зоны и коксохимического завода.

Представитель украинской Таврической группировки войск полковник Александр Штупун 20 декабря заявил, что российские войска потеряли почти 25 тысяч личного состава в боях в Донецкой области за последние два месяца, и что 80 процентов этих потерь пришлось на Авдеевское направление.

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Штупун также сообщил, что российские военные часто формируют новые роты из деградированных подразделений для проведения атак вблизи Авдеевки, хотя некоторые хорошо обученные и хорошо оснащенные подразделения продолжают воевать в этом районе.

Российские и украинские источники сообщали о продолжающихся боях у Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки и Победы.

Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали к западу и юго-западу от города Донецк вблизи Марьинки и Новомихайловки.

Сообщается, что подразделения 33-го мотострелкового полка РФ (20-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия, Южный военный округ) продолжают атаковать украинские позиции юго-западнее Марьинки.

Бои за Авдеевку - последние новости

С октября, когда начались активные бои за Авдеевку Донецкой области, российская оккупационная армия понесла большие потери. Однако эта цифра может быть значительно больше. Несмотря на значительные потери, власти РФ установили новый срок захвата Авдеевки. Как сообщил военный эксперт Алексей Гетман, крайний срок - 15-17 марта 2024 года.

Вражеские российские войска меняют тактику в наступлении под Авдеевкой. Об этом сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что несмотря на постоянное уничтожение оккупантов в районе Авдеевки, РФ постоянно пополняет потери. Ситуация складывается угрожающая, потому что Авдеевка имеет больше уязвимых мест, чем Бахмут, и тут сосредоточено больше сил.

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