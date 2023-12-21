УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Вывод войск из Авдеевки: офицер ВСУ сделал важное заявление о наступлении врага

Юрий Берендий
21 декабря 2023, 08:14
По словам офицера ВСУ, россияне имеют успех только на Бахмутском направлении, однако наступление врага по всей линии фронта на востоке Украины продолжается.
Вывод войск из Авдеевки: офицер ВСУ сделал важное заявление о наступлении врага
Российские оккупанты имеют успех на Бахмутском направлении - офицер ВСУ / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты начали интенсивные наступательные операции на восточном направлении фронта. Силами размером с ротно-тактическую группу враг пытается наступать по всей линии фронта, но пока нет предпосылок для вывода украинских сил из Авдеевки. Как сообщил в эфире Апостроф TV офицер ВСУ, рыцарь ордена "Богдана Хмельницкого" Николай Мельник, оккупанты применяют комбинированное наступление, отправляя малые пехотные группы, а когда есть возможность, формируют колонны для развития атаки.

"Понятно одно, что россияне активизировались, они действительно хотят иметь значительные успехи на начало 2024 года. Здесь есть и политические моменты. Но ничего у них не получится. Формально россияне сильнее, но фактически каких-то больших продвижений на большом участке фронта, кроме как возле Бахмута, нет", - добавил он.

Также, рассматривая ситуацию в районе Авдеевки, офицер отметил, что пока нет оснований для вывода войск из этой области. За прошедшую неделю российские войска захватили несколько посадок в районе Степного.

видео дня

"На коксохим они запрыгнуть не могут, "промку" они пройти не могут, с южного фаса никакого успеха они не имеют, а с северного – есть продвижение возле Степного, но оно не является критическим. Я очень надеюсь, что мы сейчас сконцентрируемся на ротации тех подразделений, которые есть на Авдеевском направлении, и возведении укреплений, и опять же, я надеюсь, что эти укрепления будут копать не солдаты лопатой, а экскаваторы", – констатировал он.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, активные боевые действия россиян вблизи Авдеевки прямо связаны с президентскими выборами в России. По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, президент Владимир Путин пытается продемонстрировать какие-то "достижения", хотя Кремлю нечем гордиться.

Начальник городской военной администрации города Авдеевка Виталий Барабаш сообщил, что российские оккупанты уже несколько раз меняли конечные сроки для оккупации города.

Он добавил, что войска Российской Федерации изменили свою тактику наступления под Авдеевкой. По его словам, оккупанты перешли к концентрации личного состава и техники для атаки на отдельных направлениях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка
Реклама

Главное за день

Финансовый гороскоп на 2024 год: какие знаки зодиака станут богаче в новом году

Финансовый гороскоп на 2024 год: какие знаки зодиака станут богаче в новом году

08:00 Эксклюзивы
Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО сбили 34 российских "шахеда"

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО сбили 34 российских "шахеда"

07:26 Украина
Силы обороны контратаковали в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

Силы обороны контратаковали в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

06:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:46

Восстановление авиасообщения в Украине: Данилов сообщил, что для этого нужно

08:45

Гороскоп на завтра 22 декабря 2023: Раков подведет желудок, Девы - экономьте

08:20

В Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом: что это значит

08:14

Вывод войск из Авдеевки: офицер ВСУ сделал важное заявление о наступлении врага

08:00

Финансовый гороскоп на 2024 год: какие знаки зодиака станут богаче в новом годуЭксклюзив

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуОрбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году
07:26

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО сбили 34 российских "шахеда"

06:58

Силы обороны контратаковали в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

06:57

Миллион дронов за год: есть только один вопросмнение

06:50

Только самые внимательные найдут рыбку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

Реклама
05:50

Что подарить сестре на Новый год: 10 самых лучших вариантов

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 580 за 5 секунд

04:10

Как интересно завернуть подарок на Рождество и Новый год: ваши близкие будут поражены

03:37

Одного миллиона дронов не хватит: эксперт объяснил ситуацию с БПЛА в ВСУ

02:43

Ваше золото снова засияет: домашнее средство, которое очистит украшения и стоит копейки

02:05

Беглянка-режиссер Байрак заявила, что вернулась из РФ в Одессу

01:34

Вступление Украины в НАТО и ЕС: Огрызко оценил шансы на 2024 годВидео

20 декабря, среда
23:48

На Ставке Зеленского разгорелся жесткий спор: Данилов рассказал подробности

23:36

Орбан против вступления Украины в ЕС из-за страха потерять европейские деньги

22:32

"Сделали невозможное": Блинкен оценил достижения Украины в войне против России

22:30

Не только Украине: РФ объявила войну еще 3 странам - Данилов

Реклама
21:50

Будут ли отправлять мужчин до 27 лет на фронт: в ВСУ сделали заявление

21:15

РФ ускорит свое наступление: в США сказали, когда и где усилятся атаки оккупантов

21:15

Лучшие средства для борьбы с простудой: фармацевт рассказал, как стать на ноги за 24 часа

21:01

Совет Украина-НАТО впервые состоится на уровне начальников вооруженных сил: о чем будут говорить

20:31

"Никогда не случится": Фицо пугает Третьей мировой, если Украина вступит в НАТО

20:00

Сыр больше не прилипнет к терке: чудо-лайфхак, от которого вы будете в восторге

19:48

"Восстановили на 100%": "Киевстар" полностью заработал в Украине и за рубежом

19:41

На фронте появилась одна стратегическая проблема, но ее не видят: эксперт раскрыл детали

19:41

Си Цзиньпин предупредил Байдена, что собирается "воссоединить Китай с Тайванем" – NBC

19:10

Народное единство: что случилось с украинцамимнение

19:07

Как отстирать полотенца от въевшейся грязи: очень легкий, но рабочий способ

19:03

Лунный календарь 21 декабря 2023: почему в этот день нельзя вступать в конфликты

18:59

Ни в коем случае не стирайте: что можно и нельзя делать в понедельник

18:56

Забудьте об усталости утром: врач рассказала, как просыпаться бодрымВидео

18:55

Может сойти большая снежная лавина: в Украину врывается снег и мощный ветер

18:53

Как сохранить фасоль надолго: удивительные советы, которые продлят срок хранения в несколько раз

18:52

"Нужно больше людей": эксперт назвал самую большую проблему ВСУ на данный момент

18:41

Что лучше не делать на Новый год, чтобы не навлечь беды и привлечь деньги

18:11

"Думала, что не выживу": Мадонна находилась двое суток в коме

18:00

Пятна на нержавейке исчезнут на глазах: что используют опытные хозяйки

Реклама
17:58

Как есть все подряд без тяжести в животе: эксперт по здоровью раскрыл секрет

17:48

Как определить настоящая красная икра или нет: вас не обманят

17:32

Около 6 тысяч мужчин каждый день покидают Украину: кто они, почему и куда едут

17:26

США нашли неожиданного поставщика ракет к Patriot для Украины: все подробности

17:23

Опасность повышена: РФ в ближайшее время может атаковать Украину ракетами

17:20

Проверьте себя: какие признаки того, что вам пора сменить работу

17:16

"Будут насиловать и убивать": "азовец" рассказал, что ждет Украину в случае капитуляции

16:48

Как сказать на украинском "волк в овечьей шкуре": Авраменко назвал интересное выражениеВидео

16:45

Реформа в вузах: замминистра рассказал, что хотят сделать с бесплатным обучением

16:37

Почему 21 декабря нельзя никому желать здоровье: появятся серьезные проблемы

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять