Вывод войск из Авдеевки: офицер ВСУ сделал важное заявление о наступлении врага

По словам офицера ВСУ, россияне имеют успех только на Бахмутском направлении, однако наступление врага по всей линии фронта на востоке Украины продолжается.

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Российские оккупанты имеют успех на Бахмутском направлении - офицер ВСУ / Коллаж Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Генштаб ВСУ

Российские оккупанты начали интенсивные наступательные операции на восточном направлении фронта. Силами размером с ротно-тактическую группу враг пытается наступать по всей линии фронта, но пока нет предпосылок для вывода украинских сил из Авдеевки. Как сообщил в эфире Апостроф TV офицер ВСУ, рыцарь ордена "Богдана Хмельницкого" Николай Мельник, оккупанты применяют комбинированное наступление, отправляя малые пехотные группы, а когда есть возможность, формируют колонны для развития атаки.

"Понятно одно, что россияне активизировались, они действительно хотят иметь значительные успехи на начало 2024 года. Здесь есть и политические моменты. Но ничего у них не получится. Формально россияне сильнее, но фактически каких-то больших продвижений на большом участке фронта, кроме как возле Бахмута, нет", - добавил он.

Также, рассматривая ситуацию в районе Авдеевки, офицер отметил, что пока нет оснований для вывода войск из этой области. За прошедшую неделю российские войска захватили несколько посадок в районе Степного.

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"На коксохим они запрыгнуть не могут, "промку" они пройти не могут, с южного фаса никакого успеха они не имеют, а с северного – есть продвижение возле Степного, но оно не является критическим. Я очень надеюсь, что мы сейчас сконцентрируемся на ротации тех подразделений, которые есть на Авдеевском направлении, и возведении укреплений, и опять же, я надеюсь, что эти укрепления будут копать не солдаты лопатой, а экскаваторы", – констатировал он.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, активные боевые действия россиян вблизи Авдеевки прямо связаны с президентскими выборами в России. По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, президент Владимир Путин пытается продемонстрировать какие-то "достижения", хотя Кремлю нечем гордиться.

Начальник городской военной администрации города Авдеевка Виталий Барабаш сообщил, что российские оккупанты уже несколько раз меняли конечные сроки для оккупации города.

Он добавил, что войска Российской Федерации изменили свою тактику наступления под Авдеевкой. По его словам, оккупанты перешли к концентрации личного состава и техники для атаки на отдельных направлениях.

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