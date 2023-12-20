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На Ставке Зеленского разгорелся жесткий спор: Данилов рассказал подробности

Ангелина Подвысоцкая
20 декабря 2023, 23:48
По словам секретаря СНБО дискуссия возникла из-за вопроса об усилении мобилизации.
Алексей Данилов, Владимир Зеленский
На Ставке Зеленского споряд из-за мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Аппарат СНБО, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский проводил заседание Ставки, на которой не обошлось без серьезного спора. Эта дискуссия связана с усилением мобилизации в Украине. Подробности в эфире телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что на Ставке обсуждался вопрос необходимого количества людей на фронте.

"Названые цифры они действительно нужны по замыслу наших военных для нашей безопасности. Но речь идет не о ситуации "сегодня на сегодня", речь идет о том, что за определенный период времени, скорее всего, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество наших граждан... Для этого нужно понимать, что должна быть подготовка. Граждане, которые должны привлекаться, должны ясно понимать, на какие сроки они идут, когда у них будут отпуска, когда у них будут ротации. Именно об этом есть дискуссии на Ставке", - сказал Данилов.

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Он надеется, что вскоре со всеми этими вопросами удастся разобраться. Финальное решение будут принимать в Верховно Раде.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Раде заговорили о мобилизации женщин. Сразу несколько нардепов ВР подняли вопрос призыва на военную службу женщин. Сейчас в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины.

Буданов заявил, что Силы обороны не могут обойтись без мобилизации. Численность Сил обороны составляет около 1,1 млн человек. Эти объемы не может перекрыть ни один рекрутинг, поэтому без мобилизации не обойтись.

Стало известно, кто будет призван, а кто получит отсрочку по новому закону. В Украине готовятся к изменениям в мобилизации. Новый законопроект предусматривает, что некоторые категории мужчин потеряют право на отсрочку.

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мобилизация война в Украине Владимир Зеленский вторжение России Алексей Данилов
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