В Раде заговорили о мобилизации женщин

Парламентарии предупредили граждан о "непопулярных решениях" в случае более широкой потребности защиты Родины.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация / коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны, скриншот: deepstatemap.live

Сразу несколько нардепов ВР подняли вопрос призыва на военную службу женщин. Сейчас в Украине обязательной мобилизации подлежат только мужчины.

В частности, обсуждение этого вопроса в своем Facebook инициировала скандальная Марьяна Безуглая, поинтересовавшись реакцией общества на возможное решение парламента.

В опросе среди собственной аудитории Безуглая сформулировала вопрос так, что мобилизация женщин на тыловые должности якобы может "привести к демобилизации тех, кто служит 24 месяца".

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"Опрос-эксперимент только для женщин. Готова ли я встать на воинский учет с возможностью мобилизации на тыловые должности и на оборонные предприятия (боевые должности только по желанию будут в любом случае), если это приведет к демобилизации тех, кто служит 24 месяца?" - говорится в сообщении Безуглой.

Кроме того, идею мобилизовать женщин поддержала депутат от "Голоса" Инна Совсун. 18 декабря она заявила, что призыв женщин будет обязательным, "если это потребуется для обороны".

"Будут непопулярные решения. Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это потребуется для обороны, значит это нужно для обороны. Если есть основания, инструмент и механизмы - надо говорить", - высказалась Совсун.

Она добавила, что основные вопросы сейчас - на каких должностях будут женщины, будет ли для них форма и обеспечение, будут ли мобилизовать тех, у кого есть дети, и закроют ли для них выезд за границу.

"Еще вопрос - а ТЦК смогут потянуть?" - поинтересовалась нардеп.

Экс-нардеп Игорь Луценко, в свою очередь, отметил, что тоже хотел бы видеть большее участие женщин в обороне страны.

"Тем более, что потребность в этом колоссальная. Те женщины, которые сейчас в ВСУ, они очень себя хорошо проявляют. И, честно говоря, в вопросе стремления к переменам огромное количество военных-женщин очень активно себя ведут и достигают их. Надо было бы подумать, каким образом шире привлечь женщин к защите страны", - ответил он в эфире телеканала "Киев".

Мобилизация в Украине

Накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что считает, что мобилизацию в Украине следует вернуть в те рамки, которые работали раньше. Его не удовлетворяет работа ТЦК сегодня.

Также Залужный затруднился ответить, эффективен ли рекрутинг, который ввело Минобороны.

В настоящее время в МО хотят усилить мобилизацию путем большей вовлеченности органов местного самоуправления.

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