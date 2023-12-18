У армии Украины есть "план" на зиму, войска РФ получат очень серьезный удар – AP

Силы обороны Украины рассчитывают нанести оккупантам огромные потери, но при этом вражеские войска РФ могут добиться взятия некоторых территорий.

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Для Украины сейчас главное - сохранить армию, оккупантов слишком много, - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины располагают планами относительно ведения войны с российскими оккупантами зимой. Прогрессу войск мешает бюрократия. Возможно, украинской армии придется частично уступить некоторые территории агрессору России, однако захватчики в результате таких "достижений" получат огромные потери.

В материале AP говорится о том, что бюрократия в Украине мешает армии добиваться прогресса. Боец ВСУ Константин Денисов, который принимал участие в боевых действиях на Запорожском направлении, рассказал о промедлениях с подготовкой операторов дронов.

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В частности, он столкнулся с ситуацией, при которой 75 бойцам пришлось ждать 7 месяцев, чтобы государственные учреждения выдали необходимые документы. И это учитывая, что войну с Россией называют "столкновением дронов". Это время украинцы могли применить для ликвидации российских оккупантов.

"Мы потеряли зря время", - считает воин.

Такой же позиции придерживаются и командиры воинских частей, которые заявили, что выполнение боевых задач срывается из-за нехватки личного состава и задержек в ремонте дронов.

У ВСУ есть "план" на зиму

Министр обороны Рустем Умеров сказал, что у Украины достаточно военных и оружия, чтобы переходить на следующий этап боевых действий.

"Мы способны и можем защитить наших людей, и мы будем это делать... У нас есть план, и мы будем ему следовать", - говорил глава Минобороны.

В ВСУ также сказали, что "план" на зиму уже сформирован. Командир одной из ОМБр, которая воюет на Бахмутском направлении, сказал, что сейчас главное – не потерять армию. У украинцев появилась новая цель – сохранить жизни как можно большему количеству своих военных.

"Мы должны говорить четко... Этой зимой невозможно освободить Донецк или Бахмут, потому что их (оккупантов) слишком много", - заявил военный.

Войска РФ ждет серьезный удар

Некоторые аналитики на Западе предположили, что Украина, возможно, уступит России определенные освобожденные территории. Однако армия заставит оккупантов заплатить очень высокую цену. Россияне могут взять эти земли ценой огромных потерь.

"Если Россия продолжит наступать, вероятный результат - она добьется незначительных территориальных достижений, но при этом понесет огромные потери", - подчеркнул старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Бен Барри.

Война России против Украины

Бывший руководитель ЦРУ, американский генерал Давид Петреус назвал три причины срыва контрнаступления армии Украины. По его словам, прорыва не случилось по причине ошибок Запада. Союзники не дали Киеву нужного количества вооружений, а НАТО недооценило "оборону" оккупантов на захваченном юге.

Журналисты The Wall Street Journal предположили, что Украина сможет пойти в новое контрнаступление только в 2025 году. Как сказано в материале, Россия не отказалась от своих планов по оккупации украинских территорий и оказывает давление. В такой ситуации ВСУ могут быть вынуждены перейти в оборону.

ВСУ резко меняют стратегию войны и ставят новую цель, считают журналисты немецкого издания Bild. В частности, армия Украины намерена сохранить как можно больше защитников и нанести врагу максимальные потери.

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