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Уничтожили почти 30 единиц техники: в ВСУ раскрыли детали боев за Авдеевку

Юрий Берендий
21 декабря 2023, 15:03
В ОСУВ "Таврия" отметили, что россияне продолжают попытки окружить Адвеевку, однако Силы обороны стойко продолжаются оборону на этом направлении.
Уничтожили почти 30 единиц техники: в ВСУ раскрыли детали боев за Авдеевку
Силы обороны Украины продолжают держать оборону на Авдеевском направлении / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

За минувшие сутки Силы обороны Украины на Таврическом направлении уничтожили 508 российских оккупантов, еще почти 10 сдались в плен. Также удалось уничтожить 27 единиц вражеской техники. Об этом сообщает пресс-служба объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в Фейсбуке.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг совершил 19 авиаударов, провел 53 боевых столкновения и совершил 1054 артобстрела.

"На Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины и воительницы стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отбили 14 атак противника в районах Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В то же время, как отметили в ОСУВ "Таврия", на Марьинском направлении украинские силы продолжают держать оборону в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области, где наши защитники отбили 10 атак противника.

Ситуация на других направлениях

  • На Шахтерском направлении враг не ведет активных наступательных действий.
  • На Запорожском направлении силы обороны отбили 6 атак противника западнее Вербового и южнее Работиного в Запорожской области.
  • В то же время на Мелитопольском направлении силы обороны Украины продолжают активно действовать, нанося оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта.

Общие потери противника составили 508 человек, при этом почти десяток оккупантов были взяты в плен.

"Уничтожено 27 единиц военной техники. В частности, 1 танк, 6 ББМ, 6 артсистем, 13 автомобилей, 1 единицу спецтехники и 4 склада боеприпасов. Еще 33 единицы техники врага повреждены", - говорится в сообщении ОСУВ "Таврия".

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, под Авдеевкой оккупанты не прекращали обстрелы. На этом направлении было зафиксировано 15 неудачных атак врага, которые поддерживались авиацией.

Александр Штупун, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления сообщил об изменении тактики оккупантов во время атак на Авдеевку. Теперь враг начал атаки на украинские позиции ночью.

Ранее военный ВСУ описал жесткие бои под Авдеевкой, где российское командование сконцентрировало до 40 тысяч военных, а также танки и бронемашины.

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война в Украине Авдеевка
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