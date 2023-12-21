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Россияне окончательно взяли под контроль промзону в Авдеевке - DeepState

Юлия Закрепа
21 декабря 2023, 13:56
Русские пытаются обойти с севера, в направлении Бердичи и с юга между АКХЗ.
Россияне окончательно взяли под контроль промзону в Авдеевке - DeepState
Оккупанты продвинулись на Авдеевском направлении / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: deepstatemap

Роман Погорелый, соучредитель DeepState сообщил, что оккупанты окончательно зашли в промзону Авдеевки и закрепились на позициях.

"К сожалению, промзона, по сути, потеряна. Туда оккупанты окончательно зашли и закрепились. Там постоянно находятся российские бойцы. Красная и серая зона уже является активной зоной боевых действий, она зашла за территорию промзоны. Россияне там пробуют продвигаться дальше", - заявил он в эфире телеканала "Еспресо".

Промзона - высота, которая будет иметь определенные последствия для предстоящих боев в самом городе, заметил он.

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"Сейчас враг пытается сконцентрировать там свои силы. Россияне подтянули туда пехоту и технику", - добавил Погорелый.

Также по его словам, оккупанты пытаются осуществлять соответствующие маневры по продвижению в районе Степного.

Россияне окончательно взяли под контроль промзону в Авдеевке - DeepState
Ситуация под Авдеевкой / скриншот: deepstatemap

"Они пробуют лезть повсюду. Русские пытаются обойти с севера, в направлении Бердичи и с юга между АКХЗ. Недавно бойцы 110 ОМБр опубликовали кадры, где видно, что район полностью усеян трупами россиян. Несмотря на то, по словам украинских бойцов, оккупанты продолжают "лезть как зомби". Весь этот натиск очень сложно сдерживать", - говорит соучредитель DeepState.

Ситуация на Авдеевском направлении: наступление РФ

Напомним, что оккупанты по-новому атакуют Авдеевку. Российская армия с одинаковой силой и одновременно давила на всю линию обороны на Авдеевском направлении. Сейчас российская армия сменила тактику.

РФ захватила "промку" в Авдеевке и имеет успехи в Марьинке. За последние трое суток возле Авдеевки россияне проводили штурмы по меньшей мере в 16 местах, отмечают аналитики. Продолжаются бои у Невельского.

ВСУ уничтожили 5 батальонов россиян, которые хотели окружить город. Российская армия потеряла не менее 211 единиц бронетехники. Следует отметить, что наибольшие потери россиян пришлись на первый месяц операции, которая началась в октябре.

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война в Украине Авдеевка
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