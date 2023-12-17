Сгорели под Авдеевкой: ВСУ уничтожили 5 батальонов россиян, которые хотели окружить город

Украинские военные сожгли минимум 211 единиц российской бронетехники, которую оккупанты использовали для штурмов.

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ВСУ уничтожили 5 батальонов оккупантов под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области. Они бросают в штурм огромное количество живой силы и военной техники. Однако им до сих пор не удалось захватить город. Украинские защитники держат оборону и смогли уничтожить пять батальонов оккупантов, которые пытались окружить и отрезать украинский гарнизон в Авдеевке. Об этом заявила аналитическая группа Frontelligence Insight, сообщает Forbes.

Российская армия потеряла не менее 211 единиц бронетехники. Следует отметить, что наибольшие потери россиян пришлись на первый месяц операции, которая началась в октябре. Сначала русские потеряли кучу техники, а потом начали бросать в штурм пехоту.

"Эти данные совпадают с оценкой американской разведки, которая пришла к выводу, что россияне потеряли 220 транспортных средств в районе Авдеевки, а также 13 тыс. человек", - говорится в сообщении. видео дня

Авдеевка - самый разрушительный район для российских войск с точки зрения потерь техники.

Аналитики отмечают, что оккупантам нужно несколько боеспособных бригад, чтобы выйти на оперативное пространство и продвинуться дальше. Однако Кремлю не удается оснащать новые бригады по мере роста потерь.

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