Сгорели под Авдеевкой: ВСУ уничтожили 5 батальонов россиян, которые хотели окружить город

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области. Они бросают в штурм огромное количество живой силы и военной техники. Однако им до сих пор не удалось захватить город. Украинские защитники держат оборону и смогли уничтожить пять батальонов оккупантов, которые пытались окружить и отрезать украинский гарнизон в Авдеевке. Об этом заявила аналитическая группа Frontelligence Insight, сообщает Forbes.
Российская армия потеряла не менее 211 единиц бронетехники. Следует отметить, что наибольшие потери россиян пришлись на первый месяц операции, которая началась в октябре. Сначала русские потеряли кучу техники, а потом начали бросать в штурм пехоту.
"Эти данные совпадают с оценкой американской разведки, которая пришла к выводу, что россияне потеряли 220 транспортных средств в районе Авдеевки, а также 13 тыс. человек", - говорится в сообщении.видео дня
Авдеевка - самый разрушительный район для российских войск с точки зрения потерь техники.
Аналитики отмечают, что оккупантам нужно несколько боеспособных бригад, чтобы выйти на оперативное пространство и продвинуться дальше. Однако Кремлю не удается оснащать новые бригады по мере роста потерь.