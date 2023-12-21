Планы по мобилизации 500 тысяч человек: Данилов анонсировал решение

Мобилизованные должны быть подготовлены и четко понимать, на какой срок они идут и когда будут отпуск и ротация, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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В ближайшее время мы с вами найдем ответ на этот вопрос - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО, Главред

Власти готовят решение по вопросу мобилизации 500 тысяч человек, и оно будет принято уже в ближайшее время. Инициатива должна быть утверждена в Верховной Раде. Причем нужно, чтобы мобилизованные понимали, на какой срок они призваны и когда будет проведена ротация. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что вопрос мобилизации поднимался на четырех Ставках. Президент Зеленский ставил "вопрос о справедливости".

"Чтобы у нас не было явлений, когда одни сейчас защищают страну, а другие находятся в других точках планеты, отдыхают на курортах, включая представителей власти. В данном случае 100% на том, на чем настаивает президент, - это, прежде всего, справедливость", - сказал Данилов. видео дня

Как утверждает чиновник, Минобороны и Генштаб ВСУ предлагают свое видение, однако окончательно вопрос по мобилизации 500 тысяч украинцев должен быть принят в парламенте. Дискуссия непростая, но войскам действительно нужно провести такую мобилизацию.

"Но речь идет не о ситуации сегодня на сегодня, а о том, что за определенный период времени, вероятно, можем ожидать, что нам нужно будет привлекать определенное количество граждан для защиты нашей страны", - объяснил секретарь СНБО.

Также он добавил, что мобилизованных нужно подготовить. Люди должны понимать, на какие сроки их мобилизуют, будут ли отпуск и ротация.

"Именно об этом есть дискуссии на Ставке. Думаю, что в ближайшее время мы с вами найдем ответ на этот вопрос", - подчеркнул Алексей Данилов.

Планы о мобилизации 500 тысяч человек в Украине

Президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе своей итоговой пресс-конференции заявил, что Минобороны и Генштаб ВСУ предлагают мобилизовать 450-500 тысяч человек.

"Главком и Генштаб обратились на уровне Ставки по мобилизации. Вопрос чувствительный. Они обратились по защите нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по дефициту. И их взгляд был, они предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек", - сказал глава государства.

Гарант отметил, что это серьезный вопрос и нужна аргументация для реализации такого решения. В первую очередь, должен быть решен вопрос демобилизации.

"Это вопрос, прежде всего, людей. Это вопрос справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика. Потому что будет с миллионной армией Украины, что было с теми ребятами, которые каждый день там, с теми, которые два года защищают наше государство. Если у нас есть вопросы ротационные, есть вопросы отпусков, то это должен быть комплексный план. И в этом мобилизационном законе Вы должны предоставить ответы мне, обществу прежде всего. Поэтому они начали работать над этим планом", - подчеркнул Зеленский.

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