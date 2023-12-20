"Нужно больше людей": эксперт назвал самую большую проблему ВСУ на данный момент

Даже если мобилизовать 40-50 тыс. человек за месяц, то они смогут ротационно заменить тех, кто долго находится на фронте, не ранее, чем через 4 месяца.

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Эксперт назвал самую большую проблему ВСУ на данный момент/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Вооруженные силы Украины сейчас нуждаются в большем количестве людей для восстановления боеспособности подразделений. Но самая большая проблема, которая сейчас есть в ВСУ – это ротация.

Из-за недостатка личного состава ротация происходила довольно давно. Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью изданию NV.

Коваленко отметил, что сейчас на оккупированных территория находится около 450 тысяч российских захватчиков. В то же время Украине нужно гораздо больше военных. Он напомнил, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, только в сухопутных войсках ВСУ насчитывается около 600 тысяч военных.

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Эксперт обратил внимание, что кроме бойцов на линии соприкосновения также нужны резервы. Помимо этого, надо закрывать зоны потенциальной опасности – границы с Беларусью, Россией и с непризнанным Приднестровьем.

"Мы нуждаемся в восстановлении боеспособности подразделений, которые уже существуют. Иногда мы даже должны формировать новые подразделения. Но самая большая наша проблема – это ротация. У нас ротация не происходила уже достаточно давно", – отметил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что для ротации нужно гораздо больше людей, чтобы компенсировать потери. Он отметил: чтобы мобилизовать 450-500 тысяч человек за год, нужно каждый месяц мобилизовать 40-50 тысяч человек. Но нужна также подготовка. Базовая подготовка длится около трех месяцев, после этого еще примерно месяц должен быть потрачен на слаживание и проведение подготовки на уровне, который приближен к боевому.

"Если завтра начинается такая мобилизация, если через месяц мобилизуют 40 тысяч, то эти 40 тысяч смогут ротационно заменить на линии соприкосновения тех, кто там находится уже полгода и год, а иногда некоторые даже больше, не ранее, чем через четыре месяца", – отметил эксперт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Мобилизация в Украине

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал мобилизацию и заявил, что нужно повернуть рабочий механизм и обеспечить ротацию. Военкомы, которые ранее были освобождены, знали, как нужно проводить мобилизационные мероприятия, сказал Залужный.

Напомним, в Раде заговорили о мобилизации женщин. Парламентарии предупредили граждан о "непопулярных решениях" в случае более широкой потребности защиты Родины.

Также раньше в МОУ объяснили, заменит ли рекрутинг мобилизацию. Минобороны Украины разъяснило, как будет работать рекрутинг в Вооруженные силы.

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