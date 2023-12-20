Около 6 тысяч мужчин каждый день покидают Украину: кто они, почему и куда едут

За сутки территорию Украины покидают в среднем 6 тысяч мужчин призывного возраста. Они выезжают за границу на разных основаниях. Большой процент из них – лица со справками о непригодности к военной службе. Об этом заявил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы, полковник Игорь Матвийчук.
Как сообщает Суспільне, он рассказал о том, что в среднем за границу из Украины выезжают примерно 6 тысяч мужчин. По системе Шлях как волонтеры страну покидают 150-200 человек.
По словам Матвийчука, сейчас мужчины часто женятся на многодетных женщинах, чтобы получить возможность уехать. Также существует много случаев, когда лица выезжают как сопровождающие тех, у кого инвалидность.
Кроме того, большой процент мужчин, которые выезжают, имеют на руках справку о непригодности к военной службе.
Напомним, ранее офицер ГПСУ Валерий Бойко рассказал, кто из мужчин имеет право выезда за границу. Среди них мужчины с инвалидностью, мужчины, которые осуществляют уход за лицами с инвалидностью 1 и 2 групп, воспитывающие самостоятельно ребенка в возрасте до 18 лет, многодетные отцы и другие категории.
К слову, пограничники больше не принимают документы в Дії для выезда за границу. Для выезда нужен физический загранпаспорт. В то же время в Дія можно показать документ об инвалидности.
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