Около 6 тысяч мужчин каждый день покидают Украину: кто они, почему и куда едут

У мужчин, которые каждый день выезжают за границу, есть определенные основания для того, чтобы покинуть Украину, сказал представитель ГПСУ Игорь Матвийчук.

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Как волонтеры из Украины уезжают в сутки 150-200 мужчин - ГПСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

За сутки территорию Украины покидают в среднем 6 тысяч мужчин призывного возраста. Они выезжают за границу на разных основаниях. Большой процент из них – лица со справками о непригодности к военной службе. Об этом заявил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы, полковник Игорь Матвийчук.

Как сообщает Суспільне, он рассказал о том, что в среднем за границу из Украины выезжают примерно 6 тысяч мужчин. По системе Шлях как волонтеры страну покидают 150-200 человек.

По словам Матвийчука, сейчас мужчины часто женятся на многодетных женщинах, чтобы получить возможность уехать. Также существует много случаев, когда лица выезжают как сопровождающие тех, у кого инвалидность.

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Кроме того, большой процент мужчин, которые выезжают, имеют на руках справку о непригодности к военной службе.

Напомним, ранее офицер ГПСУ Валерий Бойко рассказал, кто из мужчин имеет право выезда за границу. Среди них мужчины с инвалидностью, мужчины, которые осуществляют уход за лицами с инвалидностью 1 и 2 групп, воспитывающие самостоятельно ребенка в возрасте до 18 лет, многодетные отцы и другие категории.

К слову, пограничники больше не принимают документы в Дії для выезда за границу. Для выезда нужен физический загранпаспорт. В то же время в Дія можно показать документ об инвалидности.

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