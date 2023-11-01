В приложении все еще можно будет показать документ об инвалидности.

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Увеличилось количество случаев подделки приложения / Коллаж Главреда. Фото: ГПСУ, Дия

Пограничники больше не принимают документы в "Дії" для выезда за границу, сообщил представитель Госпогранслужбы Игорь Матвийчук в интервью Интерфаксу.

"Загранпаспорт должен быть физическим. У нас были факты попыток показать документы в псевдо-"Дії". Человек утверждал, что он - многодетный отец, показывает нам три свидетельства в приложении. А во время тщательной проверки выяснилось, что он пытался обмануть пограничников, демонстрируя фальшивые показания в поддельном приложении", - рассказал он.

Однако в "Дії" все еще можно показать документ об инвалидности. А также приложение может быть использовано для идентификации личности, но не для пересечения границы.

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Как мужчинам легально выехать за границу во время военного положения

Сейчас для большинства мужчин призывного возраста выезд за границу - в условиях военного положения - запрещен.

Однако выезжать за границу во время военного положения могут люди, которые были исключены из воинского учета по состоянию здоровья, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку об этом в паспорте.

Выезжать из Украины также могут люди, которые занимаются помощью украинской армии - водители-волонтеры, деятели культуры, спортсмены и тренеры.

Также по состоянию здоровья границы Украины могут покинуть мужчины призывного возраста, имеющие инвалидность I-III группы (при наличии соответствующих документов).

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