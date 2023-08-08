Как мужчинам легально выехать за границу во время военного положения: разъяснение Кабмина

Во время военного положения и всеобщей мобилизации большинство мужчин призывного возраста не могут покинуть территорию Украины. Но есть несколько исключений.

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миграция / Коллаж: Главред, фото УНИАН, pixabay

Во время военного положения и всеобщей мобилизации большинство мужчин призывного возраста не могут покинуть территорию Украины. Однако все же есть определенные категории людей, которым разрешен выезд за границу. Об этом говорится в постановлении Кабмина "Об утверждении правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

В первую очередь выезжать за границу во время военного положения могут люди, которые были исключены из военного учета по состоянию здоровья, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку об этом в паспорте. Также покинуть пределы страны могут граждане, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, а также с связи с работой.

Выезжать из Украину также могут люди, которые занимаются помощью украинской армии. Это:

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водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры, которые будут давать за границей благотворительные концерты и представлять Украину в международной плоскости;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Также по состоянию здоровья пределы Украины могут покинуть мужчины призывного возраста, которые имеют инвалидность I-III группы (при наличии соответствующих документов).

Выезд разрешен лицам, сопровождающим людей, которые нуждаются в постоянном уходе, а также получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу и поддерживающему проживанию. По состоянию здоровья выехать из страны могут также военнослужащие ‒ с направлением на лечение.

Мобилизация в Украине

Сейчас в ряды ВСУ, согласно положениям об общей мобилизации на период войны, призывают мужчин от 18 до 60 лет.

В то же время по мнению ветерана АТО, руководителя фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, готовиться к мобилизации должен каждый украинец.

"Достаточно иметь желание и мотивацию. У вас есть уникальная возможность подготовиться с точки зрения курсов, изучения материалов, литературы, исправления или улучшения здоровья, физической подготовки и многого другого. Но, в любом случае, давайте называть вещи корректно: мы должны быть готовы, что так или иначе служить будут все", - сказал он в интервью BBC в конце июля.

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