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"Служить будут все": Чмут дал прогноз относительно мобилизации в Украине

Анна Ярославская
28 июля 2023, 08:36 обновлено 28 июля, 08:39
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Сразу забрать на войну всех не смогут, потому что страна должна функционировать. Но не может быть оправданием "я ничего не умею, я ничего не знаю".
Тарас Чмут, мобилизация
Тарас Чмут спрогнозировал, что будет дальше с мобилизацией в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, .facebook.com/TarChmut

Мобилизация рано или поздно коснется каждого украинца, служить в армии будут все - от журналистов до строителей, от ремонтников до геймеров. Такое мнение в интервью BBC озвучил ветеран АТО, основатель "Украинского милитарного центра" и руководитель фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

По его словам, каждый, кто служил, когда-то был таким, кто еще не служил.

"Я в 2015 году, окончив вуз, не служил, но пошел в армию, как и добрая третья часть нашего фонда в разные годы. Вы должны быть готовы к тому, что в этой войне все будут служить – так или иначе, рано или поздно", — считает Чмут.

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Он подчеркнул, что не может быть оправданием "я ничего не умею, я ничего не знаю". По словам Чмута, если человек умеет пользоваться телефоном, имеет две руки и две ноги, "что на самом деле не обязательно с точки зрения ног", то он уже может выполнять какую-то работу в армии.

"Поверьте, найдется место для всех — от журналистов до строителей, от ремонтников до геймеров, — чтобы было желание и мотивация. Раньше в армии человек, нормально пользующийся Excel — это была большая ценность на уровне батальона", — сказал он.

При этом необязательно уметь в первый день службы стрелять из всех видов вооружения.

"Достаточно иметь желание и мотивацию. Сейчас, пока вы не там, у вас есть уникальная возможность подготовить себя с точки зрения курсов, изучения материалов, литературы, исправление или поправление здоровья, физической подготовки и так далее. Но, в любом случае, давайте называть вещи корректно: мы должны быть готовы, что так или иначе служить будут все", — считает Чмут.

В то же время моментально забрать на войну всех не смогут, потому что страна должна функционировать.

"Будет тот момент, когда кого-то, кто отвоевал год, полтора, два, поменяют на кого-то, кто этого еще не делал. Начнется процесс ротации. И это значит, что будут брать тех, кто еще не был. И так оно дойдет до каждого", – считает Тарас Чмут.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

26 июля президент Зеленский внес в Раду инициативы о продлении мобилизации и военного положения в Украине.

Профильный комитет Рады 27 июля поддержал внесенные Зеленским инициативы о пролонгации военного положения и мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.

27 июля также стало известно, что Верховная Рада поддержала законопроекты президента Владимира Зеленского №9533 и №9532 о продлении военного положения и сроков общей военной мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 15 ноября.

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