Зеленский сделал важное заявление о вступлении Украины в ЕС: "Мы не упустим этот момент"

Также стала известна дата, когда Еврокомиссия может одобрить старт переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

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Зеленский сделал важное заявление относительно вступления Украины в ЕС/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом году.

Таким прогнозам он поделился в Telegram. Глава Украинского государства выразил надежду, что наша страна достигнет политического решения относительно членства в ЕС уже в этом году.

"Границы Евросоюза будут границами континента Европа. И никакой "серой зоны"! Наше политическое поколение способно это обеспечить, и я уверен: мы не упустим такой особенный момент. Евросоюз нужен Европе. И пусть украинский оптимизм в отношении ЕС служит более стабильному будущему для всей Европы! Делаем всё, чтобы в этом году достичь политического решения относительно членства Украины в Евросоюзе", – отметил президент Украины. видео дня

Также ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС до конца 2023 года, если не будет форс-мажоров.

"Я думаю, что с конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь положительный эффект. Украинская власть работала над тем, чтобы выполнить всё, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал это... Я не раз говорил, если не будет никаких форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры о членстве в ЕС. Сейчас мы уверенно движемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать", – рассказал ранее Кулеба.

Когда могут одобрить старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

В то же время издание Politico сообщает, что Еврокомиссия 8 ноября может одобрить старт переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Отмечается, что именно в этот день будет опубликован отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС с рекомендацией о начале переговоров по вступлению Украины и Молдовы в блок.

В издании со ссылкой на чиновников и дипломатов ЕС отмечают, что в этом документе Брюссель порекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, но при условии "технических" оговорок. В этих оговорках предполагается, что страны должны достичь большего прогресса в ряде направлений – от создания прочной и независимой судебной системы до защиты прав меньшинств, а также реализации антикоррупционных мер.

Вступление Украины в ЕС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал возможную дату старта переговоров о вступлении в ЕС. Он отмечал, что Украина готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз уже в этом году. По словам Зеленского, Украина прикладывает максимальные усилия для выполнения семи рекомендаций, которые предоставила Европейская комиссия, с целью подготовки к возможному политическому решению относительно начала переговоров о членстве в этом году.

Посол Франции в Украине Гаэль Весьер сообщил, что война России против Украины может скорее задержать вступление Украины в НАТО, но не в Европейский Союз. По его словам, Украина может вступить в Евросоюз еще во время войны.

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