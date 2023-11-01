Путин думает, что нашел способ "решения проблемы в Украине" – Фейгин

Глава Кремля на фоне событий в мире мог увидеть выгодную для себя ситуацию, которая, по его мнению, помогла бы ему выйти "сухим из воды".

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Путин думает, что нашел способ "решения проблемы в Украине", говорит Фейгин/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский диктатор Владимир Путин видит для себя выгоду в войне между ХАМАСом и Израилем. Страна-агрессор Россия может также сама провоцировать конфликты в разных точках мира, чтобы таким образом отвлечь внимание от Украины. В то же время глава Кремля может предложить свое посредничество в разрешении этих конфликтов в обмен на то, чтобы другие государства заставили Киев договариваться с Москвой.

Путин только в таком варианте развития событий видит способ выйти из ситуации с войной в Украине. Он может "играть" с конфликтами в разных уголках мира, потому что у него нет другого выхода. Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин, сообщает "Обозреватель".

"Он не может одержать победу в Украине, заявить, что "теперь мы снова друзья, давайте договоримся, как мы дальше будем жить". Для него это способ решения проблемы Украины. Он сражается 20 месяцев и чего он достиг? 19% оккупированной территории и ложная перспектива удерживания этой территории. Это делается вынужденно. В том смысле, что именно такой ход событий создает для него предпосылки удачного выхода из этой ситуации. Относительно удачного. Заставить мир договориться с ним и оставить ему эти территории, эти 19%. Но продолжение этого конфликта неизвестно к чему приведет", – отметил Фейгин. видео дня

По его словам, провоцирование Россией мирового глобального конфликта в разных точках, в частности на Ближнем Востоке, отвлекает внимание от Украины. При этом Путин может попытаться предложить свое посредничество в разрешении этих конфликтов. По словам Фейгина, глава Кремля может сказать: "А давайте я посредником выступлю, затушу этот конфликт, а вы заставите Киев договориться со мной".

"Это типично путинская разводка. Он же говорит: "У нас есть мирный план, я и заложниками могу заняться" и еще чем-то. Это явный проброс в сторону того, что он считает себя способным управлять этими процессами в условиях многочисленных кризисов, где он имеет свои ключи. Что касается ХАМАСа и Ирана, очевидно, у него есть ключи. Для него это союзники, и в этом вопросе он может ими управлять", – сказал российский правозащитник.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

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