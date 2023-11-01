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Путин думает, что нашел способ "решения проблемы в Украине" – Фейгин

Алёна Воронина
1 ноября 2023, 08:37
Глава Кремля на фоне событий в мире мог увидеть выгодную для себя ситуацию, которая, по его мнению, помогла бы ему выйти "сухим из воды".
Владимир Путин, Марк Фейгин
Путин думает, что нашел способ "решения проблемы в Украине", говорит Фейгин/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российский диктатор Владимир Путин видит для себя выгоду в войне между ХАМАСом и Израилем. Страна-агрессор Россия может также сама провоцировать конфликты в разных точках мира, чтобы таким образом отвлечь внимание от Украины. В то же время глава Кремля может предложить свое посредничество в разрешении этих конфликтов в обмен на то, чтобы другие государства заставили Киев договариваться с Москвой.

Путин только в таком варианте развития событий видит способ выйти из ситуации с войной в Украине. Он может "играть" с конфликтами в разных уголках мира, потому что у него нет другого выхода. Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин, сообщает "Обозреватель".

"Он не может одержать победу в Украине, заявить, что "теперь мы снова друзья, давайте договоримся, как мы дальше будем жить". Для него это способ решения проблемы Украины. Он сражается 20 месяцев и чего он достиг? 19% оккупированной территории и ложная перспектива удерживания этой территории. Это делается вынужденно. В том смысле, что именно такой ход событий создает для него предпосылки удачного выхода из этой ситуации. Относительно удачного. Заставить мир договориться с ним и оставить ему эти территории, эти 19%. Но продолжение этого конфликта неизвестно к чему приведет", – отметил Фейгин.

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По его словам, провоцирование Россией мирового глобального конфликта в разных точках, в частности на Ближнем Востоке, отвлекает внимание от Украины. При этом Путин может попытаться предложить свое посредничество в разрешении этих конфликтов. По словам Фейгина, глава Кремля может сказать: "А давайте я посредником выступлю, затушу этот конфликт, а вы заставите Киев договориться со мной".

"Это типично путинская разводка. Он же говорит: "У нас есть мирный план, я и заложниками могу заняться" и еще чем-то. Это явный проброс в сторону того, что он считает себя способным управлять этими процессами в условиях многочисленных кризисов, где он имеет свои ключи. Что касается ХАМАСа и Ирана, очевидно, у него есть ключи. Для него это союзники, и в этом вопросе он может ими управлять", – сказал российский правозащитник.

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко спрогнозировал шаги Путина. По словам Фесенко, Путин может готовить серию терактов или новые региональные конфликты.

Напомним, генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун раскрыл, насколько Запад готов к распаду РФ. Пока что Запад не делает ничего, чтобы предотвратить распад РФ – Ягун объяснил, что будет происходить с Россией.

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Марк Фейгин
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