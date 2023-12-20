США нашли неожиданного поставщика ракет к Patriot для Украины: все подробности

Япония готовит изменения правил военного экспорта - позволит передачу ракет к ЗРК Patriot для Соединенных Штатов, что наверняка высвободит запасы для ПВО Украины, говорится в материале The Washington Post со ссылкой на источники в американских политических кругах.
Япония производит ракеты к Patriot по лицензии Raytheon.
Президент Байден поднял этот вопрос перед премьер-министром Фумио Кисидой еще в августе, а потом на экономическом саммите в Сан-Франциско в ноябре. Сам японский премьер затем многозначительно отметил, что "Украина может стать Восточной Азией завтрашнего дня".
При этом ракеты не пойдут напрямую в Украину. Скорее, Япония рассматривает возможность отправки "десятков ракет" в США, чтобы пополнить запасы Пентагона, предназначенные для Японии и Индо-Тихоокеанского региона. Токио еще не представил сроки, но решение ожидается "относительно скоро", сообщил журналистам один из чиновников.
Речь идет о перехватчиках PAC-2 и PAC-3. По оценкам аналитиков, более совершенные перехватчики PAC-3 стоят около 4 миллионов долларов за штуку.
Этот шаг Токио завершает год значительных изменений в его национальной оборонной политике, включая значительное увеличение расходов на оборону и план закупки сотен американских крылатых ракет "Томагавк". Япония разрешает морской пехоте США разместить на Окинаве новый прибрежный полк, оснащенный передовыми возможностями, такими как противокорабельные ракеты, которые могут поражать китайские суда в случае конфликта на Тайване. Совместно с Великобританией и Италией он также разрабатывает новый усовершенствованный истребитель.
Ожидаемое решение станет первым изменением японских правил оборонного экспорта с 2014 года. Оно снимет запрет на лицензированный оборонный экспорт, что позволит ракетам к Patriot, произведенным в Японии, быть размещены на вооружении США. Конечным результатом будет высвобождение ракет Patriot для дальнейшей отправки в Украину.
ПВО Украины
Весной в Украине развернули второй комплекс системы ПВО IRIS-T. Тогда Берлин обещал передать Киеву четыре таких ЗРК.
Всего ПВО Украины имеет разветвленную систему с интегрированными в нее как советскими средствами, такими как С-300, так и передовыми западными ЗРК - SAMP/T, Patriot, NASAMS и IRIS-T. А до конца 2024 года Запад обещает "прокачать" украинское небо пятью Patriot.
Вместе с тем, россияне неоднократно пытались уничтожить установки во время массированных ударов по Украине. Однажды врагу даже удалось повредить Patriot под Киевом. Но система подверглась только незначительным повреждениям и быстро стала "в строй".
7 ноября новые системы NASAMS стали на боевое дежурство.
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