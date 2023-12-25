ВСУ сбили почти 30 'шахедов', ракеты и истребители РФ - Зеленский о рождественском вечере

Президент сообщил, что всего за неделю у российских террористов минус 5 самолетов.

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Зеленский рассказал о потерях оккупантов / коллаж: Главред, фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехах украинских военных в рождественский вечер во время войны.

В своем Telegram он сообщил, что наши воины успешно сбили не только почти 30 "шахедов" и несколько ракет, но и еще две российские "сушки".

"Всего за неделю у террористов минус 5 самолетов. Это Рождество задает правильное настроение на весь следующий год - настроение наших возможностей. Возможностей в переговорах с партнерами. Возможностей в укреплении нашего воздушного щита. Возможностей в защите нашего дома от российских террористов. Чем сильнее будет наша ПВО, тем меньше российских чертей будет и в нашем небе, и на нашей земле", - заявил Зеленский. видео дня

Он также поблагодарил всех воинов за меткость и силу в битве с российскими оккупантами.

"Спасибо каждому и каждой, кто и в Рождество, и в будни заботится о защите нашего государства, кто выдерживает вражеские атаки и показывает несокрушимость, где бы он ни был: на востоке и юге или на границах нашей страны, кто в бою и на позициях, кто спасает и лечит людей. Все наши экстренные службы. Каждый, кто помогает. Спасибо всем вам", - добавил президент.

Напомним, что ВСУ "нокаутировали" еще один Су-34. Воздушные Силы Вооруженных сил Украины сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 На Мариупольском направлении. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Уничтожение российских самолетов изменит ситуацию на фронте. Согласно данным ISW, благодаря уничтожению российских самолетов, на фронте значительно сократилось использование планирующих бомб и в целом авиационная активность. В частности, на юге.

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