Россияне пытались объяснить сбитие трех Су Украины: растерянно фантазируют

Появилась фантастическая история о Patriot в "бронепоезде".

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ВСУ удалось сбить сразу три "птички" оккупантов / Коллаж Главреда. Фото: wikimedia.org, Армияinform

Российские пропагандисты не устают "выяснять", как же Украине удалось уничтожить сразу три новейших Су, которые летели бомбить позиции защитников в Крынках. Среди рассмотренных версий - одна фантастичнее другой, пишет Defense Express.

Дело в том, что в представлении россиян Су-34 до определенного времени были самой новой и абсолютно защищенной машиной. Такие же надежды россияне возлагали на системы РЭБ, которые должны были прикрывать боевую авиацию.

По мнению отдельных российских "военкоров", во время атаки могли не сработать именно РЭБ, которые якобы - по своим характеристикам - должны были ослепить ЗРК Patriot, которым якобы был поражен Су-34.

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Однако еще больше вопросов у российских пропагандистов вызвало использование Patriot на передовой. Именно поэтому россияне предположили, что ЗРК Украина разместила на железнодорожных платформах, используя так называемый "бронепоезд".

Эксперты же подытоживают, что противник до сих пор растерян типом вооружения, которым были уничтожены его "птички", а следовательно, призвали аналитики, надо быть готовыми к "нестандартным шагам" России.

ЗРК Patriot Патриот-американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

ВСУ уничтожили три российских бомбардировщика Су-34

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что это произошло на южном направлении. Других деталей он не предоставил. Официально российские власти о потерях бомбардировщиков не сообщали.

Согласно данным ГУР, в результате уничтожения на южном направлении помимо трех российских истребителей-бомбардировщика Су-34 ликвидированы и несколько оккупантов РФ. Но не уточняется, идет ли речь в этом случае о ликвидации военных пилотов РФ. Указывается, что самолеты были сбиты над территорией, которую контролируют россияне.

В некоторых российских телеграм-каналах появилась версия, что самолеты были сбиты системой Patriot, когда те выполняли полет для бомбардировки украинского плацдарма в районе Крынок в Херсонской области.

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