"Нам грозит опасность": в Британии заявили о последствиях в случае победы Путина

Британия, Европа и весь мир столкнутся с серьезными проблемами в случае победы агрессора России в развязанной войне против Украины, сказал Грант Шаппс.

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Нельзя позволить Путину победить в Украине - Минобороны Британии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Минобороны РФ

Западный мир не должен допустить поражения Украины в войне с агрессором Россией, иначе мир столкнется с угрозой эпохи диктаторов и автократии. Если Владимир Путин победит в войне, последствия захлестнут разные регионы мира. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Как сообщает The Sunday Times, он сказал о том, что нельзя допустить победы автократов и диктаторов над демократическим миром.

"Нам грозит опасность попасть в эпоху, когда мы позволим диктаторам и автократам взять верх, а это невероятно опасно. Почти нет такой цены, которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить этого завтра", - сказал глава ведомства.

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Он акцентировал внимание на том, что расходы на оборону Британии и в целом на Западе явно недостаточны для предотвращения угрозы возрождения России. Если Путину удастся победить в Украине, последствия будут очень тяжелыми.

"Если мы позволим Путину выиграть эту войну, затягивая ее, и он каким-то образом победит, истощив всех остальных, то мы будем страдать от последствий. И последствия будут невероятно тяжелыми для Европы, для Британии, для мира. Причина, почему я так говорю, заключается в том, что мы знаем, что происходит, когда диктаторы маршируют по Европе", - объяснил министр.

Также Грант Шаппс подчеркнул, что если Россия победит в войне, весь мир столкнется с последствиями – в том числе, Индо-Тихоокенский регион и другие места. Поэтому мир не должен позволить себе проиграть войну против Украины.

Путин "просит переговоров"

Журналисты американского издания The New York Times опубликовали статью, в которой речь шла о том, что руководитель Кремля Владимир Путин якобы подал сигналы Западу о "переговорах". Путин "надеется" на заморозку войны на нынешней линии боевых действий.

В Институте изучения войны раскрыли планы Путина о "прекращении войны". Аналитики считают, что России нужна заморозка для сокращения поставок Украине вооружений. Путин не настроен на реальный переговорный процесс.

В ГУР поставили Путину два жестких условия по завершению войны. Украина должна выйти на свои границы, а Россия ответить за все свои преступления. В военной разведке считают, что Москва хочет завершить войну, но в своих "интересах".

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