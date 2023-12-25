'10 миллионов мобрезерва': Дикий раскрыл, когда РФ бросит новых оккупантов на штурмы Украины

Российская армия имеет возможности раз в полгода пополняться по 200-250 тысяч, считает военный.

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Россия готовит масштабную мобилизацию / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий заявил, что страна-агрессор Россия за одну "скрытую" мобилизационную волну могут набрать 200-250 тысяч человек.

Но надо четко понимать - когда в них дают цифры 7-8-10 миллионов общего мобрезерва, это совершенно не то же самое, что они могут этих людей бросить в бой, мобилизовать и высадить в Украину. Это совсем не так", - отметил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

Военный подчеркнул, что у России есть четкие ограничения, сколько они способны набирать за одну мобилизационную волну.

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"По нормальному, без коллапса системы, где-то 200-250 тысяч человек за одну мобилизационную волну. На "обработку" от раздачи повесток до появления этих людей на фронте проходит от 4 месяцев и до полугода. Насколько мы знаем, в сентябре у них был приказ набрать очередных 200 тысяч. Итак, в районе февраля-марта мы можем ожидать, что у них появится пополнение на фронте. Пока что они в процессе набора", - сообщил он.

Дикий считает, что российская армия имеет возможности раз в полгода пополняться по 200-250 тысяч.

Напомним, что Буданов считает, что Россия не сможет реализовать свои коварные планы. 2024-й будет годом продолжения борьбы, героизма и мужества защитников Украины, отметил глава ГУР.

Россия планирует атаковать Украину новым оружием. Новый тип боеприпаса, который применят с помощью самолетов Су-25, штурмовиков и вертолетов. Реактивный и неуправляемый снаряд в калибре 80 мм является версией C-8.

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