В Эстонии будут выдавать Украине мужчин мобилизационного возраста: предлагают сделку

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Эстония готова выдавать Украине мужчин мобилизационного возраста. Страна предложила заключить соответствующее соглашение.
Министр допустил, что Эстония может помочь Украине и выдать мужчин-украинцев, находящихся в стране, передает ERR.
"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В общем мы знаем, где эти люди находятся, чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", - сказал он.видео дня
Украина не подавала официального запроса, но, как отмечают в Эстонии, МВД обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости сообщить о беженцах, находящихся здесь.
Кроме того, Лаури Ляэнеметс заявил, что в ближайшие дни предложит письменное предложение о соглашении между двумя странами.
Эстонское издание добавляет, что сейчас экстрадиция иностранца возможна лишь в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.
Мобилизация в Украине
Напомним, что Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей. В будущем мобилизованным должно быть заранее понятно, как их будут обучать и оснащать, где и когда они будут служить.
Берлин не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев. Марко Бушман заявил, что Германия не будет депортировать украинцев и не будет принуждать их к мобилизации в ВСУ.
Умеров обсудил с Остином план войны в Украине на 2024 год. Министры обсудили продолжение поддержки Украины со стороны США. Умеров выразил надежду, что финансирование на 2024 год будет принято.
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