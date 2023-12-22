Берлин не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев

Министр рад, что украинцы, бежавшие от войны, нашли убежище в Германии и могут здесь работать.

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Будут ли депортировать украинцев из Германии / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада территориальной обороны, pexels

Министр юстиции Германии Марко Бушман, комментируя интервью министра обороны Украины Рустема Умеров, заявил, что Германия не будет депортировать украинцев и не будет принуждать их к мобилизации в ВСУ.

Он заверил, что Берлин не будет выдавать Киеву украинцев, находящихся в ФРГ, если они получат повестки, передает DW.

"Принуждать людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли - это не наш случай", - заявил глава немецкого Минюста. видео дня

По словам немецкого министра, если власти Украины захотят призвать в армию мужчин, покинувших Украину, это не будет иметь практических последствий для украинцев, проживающих в Германии.

"Для меня немыслимо, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что, согласно нашей Конституции, граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", - добавил Бушман.

Зато министр рад, что украинцы, бежавшие от войны, нашли убежище в Германии и могут здесь работать.

"Мы пытаемся достичь того, чтобы больше людей из Украины вышли на работу и не жили на помощь", - подытожил он.

Напомним, что Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей. В будущем мобилизованным должно быть заранее понятно, как их будут обучать и оснащать, где и когда они будут служить.

Умеров обсудил с Остином план войны в Украине на 2024 год. Министры обсудили продолжение поддержки Украины со стороны США. Умеров выразил надежду, что финансирование на 2024 год будет принято.

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