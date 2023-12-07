Умеров обсудил с Остином план войны в Украине на 2024 год: о чем договорились

Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили план операций Украины на 2024 год. Отдельный фокус встречи министров - это усиление противовоздушной обороны Украины.
"Стороны обсудили стратегические цели и план операций Украины на 2024 год. Отдельно министры обсудили развитие совместного оборонного сотрудничества, привлечение инвестиций в ВПК", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины в Facebook.
Умеров рассказал о чем именно разговаривал с главой Пентагона и о чем договорились.
"Имели открытый, честный диалог между украинским и американским правительством и компаниями о локализации производства в Украине, актуальные потребности и способности наших стран, возможности для развития сотрудничества, инвестиции и строительство совместных предприятий", - отметил Умеров.
Кроме того, в этом министры обсудили продолжение поддержки Украины со стороны США. Умеров выразил надежду, что финансирование на 2024 год будет принято.
"Отдельный фокус - усиление противовоздушной обороны. Это особенно важно в зимний период", - отметили в Минобороны.
Также Умеров и Остин обсудили подготовку украинской армии по стандартам НАТО и строительство фортификационных сооружений.
Напомним, что Умеров на 5 лет утвердил Концепцию военной политики. Главный акцент концепции-гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны.
Министр обороны Украины Рустам Умеров рассказал о ситуации на фронте. Стратегически победой для Украины будет выход на границы 1991 года − включая Крым, Донбасс и Черное море.
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