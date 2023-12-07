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Эксперт рассказал, заставляют ли Украину согласиться на заморозку войны

Юлия Закрепа
7 декабря 2023, 01:35
Тука отреагировал на громкие статьи, где рассказывалось, что министры обороны в Германии обсуждали, что стоит подумать над возможностью переговоров.
Эксперт рассказал, заставляют ли Украину согласиться на заморозку войны
Тука рассказал о замораживании войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Главред

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука для сайта Главред отреагировал на заявление Зеленского, что Украина не может позволить себе проявление слабости - принять замораживание конфликта с Россией. Эксперт рассказал, для кого делаются такие заявления.

"У меня нет данных, которые бы свидетельствовали о том, что нас кто-то уже начинает принуждать к началу переговоров. Об этом говорит Арестович, но это вовсе не значит, что об этом на официальном уровне говорят наши партнеры", - отметил Тука.

Он считает, что на протяжении последнего времени в международных изданиях было несколько громких статей, где рассказывалось, что даже во время последнего заседания министров обороны в Германии обсуждалось, что стоит подумать над возможностью переговоров. Но делегация каждой страны состоит как минимум из пяти-десяти человек, а, следовательно, общее количество людей, которые присутствуют на этом событии, составляет несколько сотен человек.

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"Предполагаю, что где-то на курилке или во время перерыва на кофе кто-то с кем-то говорил, что, видимо, нужно над этим подумать. Но сколько людей, столько и точек зрения. Но подчеркиваю, объективных предпосылок для того, чтобы говорить, что наши партнеры изменили точку зрения или начали ее менять, нет. Я такого и близко не слышал. После того, как Арестович в очередной раз ляпнул о таких тенденциях, министр Германии Анналена Бербок очень резко ответила на такой упрек, мол, Европа настроена на победу, никаких принудительных действий в отношении Украины и переговоров с Путиным нет и быть не может", - пояснил Тука.

Напомним, что Тука рассказал, восстановят ли в Украине разрушенные города. Эксперт рассказал, что прежде чем выбирать тот или иной путь, государству нужно будет провести немало международных конференций и круглых столов.

Зеленский допускает изменение хода войны. Он также и не исключает тот факт, что в России нет реальной политической оппозиции Путину. И все, что мы можем видеть - это условную или искусственную оппозицию.

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война в Украине Георгий Тука
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