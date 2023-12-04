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"Война сейчас не в тупике, она в патовой ситуации": Тука назвал выход

Алёна Воронина
4 декабря 2023, 11:06
Ни украинские военные, ни российские оккупанты не могут сейчас добиться никакого сдвига на фронте. Но есть один способ обеспечить Украине прорыв.

Украинские военные, Георгий Тука
Война сейчас не в тупике, она в патовой ситуации, отмечает Тука/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада сил территориальной обороны ВСУ, Главред

Война в Украине сейчас не в тупике, а в патовой ситуации, из которой есть выход. Если Запад предоставит нашему государству нужное вооружение, мы можем добиться прорыва на фронте и движения украинских военных вперед.

Об этом сказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука во время чата на Главреде. Он отмечает, что термин "тупик" относительно войны в Украине появился из-за неправильного перевода слов Залужного.

"Давайте вспомним статью Залужного в издании The Economist, которую довольно неудачно перевели, а потому появился термин "тупик". Правильнее было использовать термин "пат", то есть ничья в шахматах, когда ни одна из сторон не может радикально изменить ситуацию в свою пользу", – отметил Тука.

Также он напомнил, что Залужный в своей статье говорил о том, что для осуществления прорыва нужна определенная технологическая революция. Тука отметил, что точку зрения Залужного на днях поддержал и конкретизировал известный американский генерал Бен Ходжес.

"Не является большой тайной, что подавляющее большинство высокопоставленных чиновников армии США полностью поддерживает Украину и те потребности, которые озвучивает Залужный. Также они недовольны тем, что высшее политическое руководство западных стран не реагирует должным образом на те запросы, которые предоставляет Украина. Ходжес сказал, что для того, чтобы произошел прорыв, Соединенным Штатам нужно предоставить Украине те образцы ATACMS, которые способны поражать цели на расстоянии 300 км с боеголовками различного типа, а после этого Германии нужно предоставить Украине свои ракеты дальностью поражения 500 км", – сказал Тука.

По его словам, массовое использование подобных средств поражения позволит украинцам в очень сжатые сроки освободить оккупированный Крым.

Он отметил, что использование вооружения такого типа для Украины будет новейшим, потому что мы до сих пор такое вооружение никогда не использовали. С такой точки зрения, это может считаться неким технологическим прорывом.

"Поэтому я абсолютно не разделяю пессимизма, который овладевает украинцами, когда они слышат о том, что Украина оказалась в тупике. Никакого тупика нет – это патовая ситуация, из которой нужно найти выход. И профессиональные военные озвучили этот выход. Не нужно быть лауреатом Нобелевской премии для того, чтобы сообразить, что именно нужно для этого. Впрочем, сейчас всё зависит от политического руководства разных стран мира, которые способны помочь осуществить такой технологический прорыв", – подытожил Тука.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине:

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан рассказал, что ВСУ начали движение на новом направлении фронта. Российские оккупанты продолжают наступательные действия почти по всей линии боевых действий. В то же время, силы обороны Украины на некоторых участках продолжают продвижение вперед.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украине надо больше ЗРК Gepard для сбивания дронов. Также он отметил, что оккупанты начали применять черные дроны, окрашенные "из баллончика" – таким образом они пытались обмануть украинскую ПВО.

Напомним, пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников отмечал, что враг начал наступление со 2 направлений. По словам офицера Вооруженных сил Украины, некоторые позиции на Бахмутском направлении в течение дня могут переходить из рук в руки несколько раз.

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