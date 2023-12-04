УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украине надо больше ЗРК Gepard для сбивания дронов: в ВСУ рассказали о "новациях" РФ

Алёна Воронина
4 декабря 2023, 10:05
Оккупанты начали применять черные дроны, окрашенные "из баллончика" – таким образом они пытались обмануть украинскую ПВО.
ЗРК Gepard, дроны Шахед
Украине надо больше ЗРК Gepard для сбивания дронов/ коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de, Telegram

Среди различного оружия и техники лучше всего в отражении атак дронов себя зарекомендовал зенитно-ракетный комплекс Gepard. Поэтому Украине нужно больше ЗРК Gepard и их аналогов. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что российские оккупанты наносят удары по Украине большим количеством дронов-камикадзе, и нужно понимать, что у каждого беспилотника всегда есть своя цель. Захватчики направляют дроны на военные, инфраструктурные, стратегические объекты. Не исключением была и массированная атака дронов на Киев 25 ноября. Игнат отметил, что в Киеве есть много таких объектов, которые хотели бы поразить российские оккупанты.

По его словам, вторая цель таких атак – заставить Украину истощать свою ПВО.

видео дня

Игнат рассказал, что 40% вражеских дронов обычно сбивают мобильные огневые группы зенитками и стрелковым оружием. Часть сбивают Gepard, Crotale, что-то мог сбить истребитель.

"Но для остальных пришлось применять мощные ЗРК. Враг это тоже хорошо понимает, поэтому цель истощения у россиян тоже есть. Поэтому надо наращивать количество тех средств, которые будут рациональными для сбивания БПЛА. На сегодня лучшее в этом себя показывает Gepard – это по соотношению затрат и эффективности. Но и он имеет ограниченный радиус действия – 4,5 километра для сбития наземными снарядами", – объяснил Игнат.

Поэтому, по его словам, нашему государству надо больше ЗРК Gepard и их аналогов.

Оккупанты начали запускать черные дроны

Также спикер прокомментировал случаи применения россиянами для атак дронов черного цвета. По словам Игната, сейчас речь не идет о массовом применении таких дронов, но уже были зафиксированы такие случаи. Так, черные дроны-камикадзе были замечены во время атаки россиян на Киев 25 ноября.

Игнат отмечает, что оккупанты фактически начали красить дроны "из баллончика". Он предполагает, что оккупанты запустили такой дрон экспериментально – чтобы посмотреть, как на него отреагирует украинская ПВО.

При этом он отмечает, что пока известно об одном таком дроне. Однако нет подтверждения ни тому, что россияне применили такой дрон впервые, ни тому, что таких дронов-камикадзе было много.

"Мы сделали вывод, что он был окрашен, или дополнительно использовался еще композитный материал, такой как карбон, что тоже может быть черного цвета. По моей информации, такой "Шахед" тогда был только один, который, возможно, экспериментально выпустили, чтобы посмотреть, как на него отреагирует наша противовоздушная оборона. Но он тоже был уничтожен, как и те, что полетели в последующие дни – уже видно, что оккупанты начали их красить "из баллончика", – отметил спикер.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары дронами и ракетами по Украине

В ночь на 2 декабря РФ ударила ракетами по Днепру. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Также сообщалось, что в ночь на 2 декабря единственный цельный дрон попал в объект инфраструктуры в Одесской области. Оккупанты ночью ударили по Украине 11-ю дронами и одной ракетой. Удалось сбить всё, кроме одного дрона.

Кроме этого, в ночь на 3 декабря РФ устроила ночную атаку, ракету сбить не удалось. Захватчики запускали дроны и ракету с территории России. Украинская ПВО сбила почти все дроны, кроме двух. Также не удалось сбить ракету.

Напомним, в ночь на 4 декабря в Хмельницкой области ночью раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил о работе системы ПВО. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что противовоздушная оборона работала по меньшей мере в девяти областях Украины. В результате боевой работы уничтожено 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине беспилотник дроны вторжение России Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

Украине надо больше ЗРК Gepard для сбивания дронов: в ВСУ рассказали о "новациях" РФ

Украине надо больше ЗРК Gepard для сбивания дронов: в ВСУ рассказали о "новациях" РФ

10:05 Украина
Неожиданный удар: ВСУ начали движение на новом направлении фронта - Свитан

Неожиданный удар: ВСУ начали движение на новом направлении фронта - Свитан

08:58 Украина
Астрологический прогноз на 2024 год: что ждет Украину и когда закончится война

Астрологический прогноз на 2024 год: что ждет Украину и когда закончится война

08:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:33

Три простейших ингредиента и закуска к Новому году в форме елки готова: пошаговый рецепт

10:22

Позиции переходят из рук в руки: враг начал наступление с 2 направлений - офицер ВСУ

10:07

РФ пыталась атаковать объекты критической инфраструктуры Прикарпатья: что известно

10:05

Украине надо больше ЗРК Gepard для сбивания дронов: в ВСУ рассказали о "новациях" РФ

09:29

Это категорически нельзя хранить в морозилке: эксперты назвали ТОП-5 продуктов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:19

Деоккупация Крыма может объединить россиян: Тука назвал условиеВидео

08:58

Неожиданный удар: ВСУ начали движение на новом направлении фронта - Свитан

08:42

Гороскоп на завтра 5 декабря 2023: Овнам пора экономить, Близнецов оставит удача

08:20

В Украину ворвется резкое похолодание: где сегодня ударит -10

Реклама
08:13

Сигнал для россиян: в ISW указали, что означает указ Путина об увеличении армии

08:10

Почему у нас нет своих "шахедов"?мнение

08:00

Астрологический прогноз на 2024 год: что ждет Украину и когда закончится войнаЭксклюзив

07:36

Оккупанты продвинулись в нескольких местах возле Авдеевки – ISW

06:41

В Хмельницкой области ночью гремели взрывы во время воздушной тревоги: что известно

06:10

План Джозефа Байдена, о котором не знает Марьяна Безуглаямнение

06:05

Наиболее вероятный сценарий завершения войнымнение

05:32

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо найти цифру 257 за 10 секунд

03:59

Звезда "Голодных игр" приготовил борщ и жестко ответил все, кто считает блюдо российским

03:03

Смазывать или нет: как правильно подготовить пергаментную бумагу для выпечки

02:30

Путина могут "сдать" под трибунал новые власти РФ после изменений в России – Тука

Реклама
02:02

Наташа Королева потрусила дряблым задом и "уставшей" голой грудью в снегу

01:35

Поразит всех гостей: вкусный и легкий рецепт песочного теста из трех ингредиентов

03 декабря, воскресенье
23:53

Противостояние между Украиной и РФ может продолжаться постоянно - Тука

23:29

В страну ворвался 7-бальный шторм: магнитная буря продлится целую неделю

23:01

Нужно найти ошибку на зимней картинке за 11 секунд: оптическая иллюзия для гениев

22:47

Ведущая шоу "Танцы со звездами" прокомментировала слухи о беременности

22:43

Зеленский назвал самые тяжелые участки на фронте и анонсировал новые решения

22:06

"Будут ужасно страдать зимой": генерал Ходжес раскрыл, что ждет войска РФ

21:48

Популярная певица призналась, почему от нее отказался Константин Меладзе

21:40

ВСУ останутся без оружия: дипломат - о проблемах из-за задержки помощи от США

20:52

Основные силы оккупантов исчерпаны: важные подробности о боях за Авдеевку

20:51

"Главное – прорвать оборону": офицер сделал прогноз по левобережью Херсонщины

20:45

Больше мамы: Ани Лорак удивила светским выходом дочери

19:56

Репер-путинист Баста попал в серьезное ДТП

19:36

Украину накрыл антициклон: где врежет 14 градусов мороза

19:32

Ядерное сдерживание Путина: в Германии назвали план для ЕС и обеспокоились США

19:10

Возможен ли новый аналог "Тегерена-43"?мнение

18:41

Эксперт рассказал, как предотвратить конденсат на окнах: эти простые советы спасут ваш дом

18:36

Искать призывников по месту жительства: юрист рассказал, законно ли это

18:18

В Британии призвали остановить Путина в Украине и предупредили об опасности

Реклама
18:09

"Это невозможно": Тука - о том, почему ВСУ не могут зайти в КрымВидео

17:52

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 декабря: Льву - успех в отношениях, Деве - новые начинания

17:49

Как поставить на место соседей: эти простые советы помогут избежать проблемВидео

17:23

Могут ли войска РФ снова подойти к Киеву: украинский разведчик сделал заявление

17:10

"Не"разведенный Мурат Налчаджиоглу снялся на фоне бюста чужой женщины

17:05

Что нельзя делать 4 декабря, чтобы не навлечь беду: приметы и запреты дня

16:50

Почему детям нельзя спать со взрослыми: какая опасность угрожает ребенку

16:41

"День победы Украины постоянно откладывается": эксперт назвал причинуВидео

16:27

Прямой, крупный или "картошкой": как определить характер человека по носу

16:15

Дезинсектор рассказал, чем изгнать крыс и мышей из дома

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять