Украине надо больше ЗРК Gepard для сбивания дронов: в ВСУ рассказали о "новациях" РФ

Оккупанты начали применять черные дроны, окрашенные "из баллончика" – таким образом они пытались обмануть украинскую ПВО.

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Украине надо больше ЗРК Gepard для сбивания дронов/ коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de, Telegram

Среди различного оружия и техники лучше всего в отражении атак дронов себя зарекомендовал зенитно-ракетный комплекс Gepard. Поэтому Украине нужно больше ЗРК Gepard и их аналогов. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что российские оккупанты наносят удары по Украине большим количеством дронов-камикадзе, и нужно понимать, что у каждого беспилотника всегда есть своя цель. Захватчики направляют дроны на военные, инфраструктурные, стратегические объекты. Не исключением была и массированная атака дронов на Киев 25 ноября. Игнат отметил, что в Киеве есть много таких объектов, которые хотели бы поразить российские оккупанты.

По его словам, вторая цель таких атак – заставить Украину истощать свою ПВО.

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Игнат рассказал, что 40% вражеских дронов обычно сбивают мобильные огневые группы зенитками и стрелковым оружием. Часть сбивают Gepard, Crotale, что-то мог сбить истребитель.

"Но для остальных пришлось применять мощные ЗРК. Враг это тоже хорошо понимает, поэтому цель истощения у россиян тоже есть. Поэтому надо наращивать количество тех средств, которые будут рациональными для сбивания БПЛА. На сегодня лучшее в этом себя показывает Gepard – это по соотношению затрат и эффективности. Но и он имеет ограниченный радиус действия – 4,5 километра для сбития наземными снарядами", – объяснил Игнат.

Поэтому, по его словам, нашему государству надо больше ЗРК Gepard и их аналогов.

Оккупанты начали запускать черные дроны

Также спикер прокомментировал случаи применения россиянами для атак дронов черного цвета. По словам Игната, сейчас речь не идет о массовом применении таких дронов, но уже были зафиксированы такие случаи. Так, черные дроны-камикадзе были замечены во время атаки россиян на Киев 25 ноября.

Игнат отмечает, что оккупанты фактически начали красить дроны "из баллончика". Он предполагает, что оккупанты запустили такой дрон экспериментально – чтобы посмотреть, как на него отреагирует украинская ПВО.

При этом он отмечает, что пока известно об одном таком дроне. Однако нет подтверждения ни тому, что россияне применили такой дрон впервые, ни тому, что таких дронов-камикадзе было много.

"Мы сделали вывод, что он был окрашен, или дополнительно использовался еще композитный материал, такой как карбон, что тоже может быть черного цвета. По моей информации, такой "Шахед" тогда был только один, который, возможно, экспериментально выпустили, чтобы посмотреть, как на него отреагирует наша противовоздушная оборона. Но он тоже был уничтожен, как и те, что полетели в последующие дни – уже видно, что оккупанты начали их красить "из баллончика", – отметил спикер.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары дронами и ракетами по Украине

В ночь на 2 декабря РФ ударила ракетами по Днепру. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Также сообщалось, что в ночь на 2 декабря единственный цельный дрон попал в объект инфраструктуры в Одесской области. Оккупанты ночью ударили по Украине 11-ю дронами и одной ракетой. Удалось сбить всё, кроме одного дрона.

Кроме этого, в ночь на 3 декабря РФ устроила ночную атаку, ракету сбить не удалось. Захватчики запускали дроны и ракету с территории России. Украинская ПВО сбила почти все дроны, кроме двух. Также не удалось сбить ракету.

Напомним, в ночь на 4 декабря в Хмельницкой области ночью раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил о работе системы ПВО. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что противовоздушная оборона работала по меньшей мере в девяти областях Украины. В результате боевой работы уничтожено 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

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