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Деоккупация Крыма может объединить россиян: Тука назвал условие

Анна Ярославская
4 декабря 2023, 09:19
Есть два пути освобождения Крыма. Один из них может привести к дополнительной консолидации глубинного русского народа.
Георгий Тука, освобождение Крыма
Георгий Тука рассказал о вероятной реакции россиян на освобождение Крыма / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Потеря сухопутного коридора – это путь к возвращению аннексированного россиянами Крыма. В зависимости от того, как будет происходить освобождение полуострова, будет отличаться и реакция российского общества. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, есть два пути деоккупации Крыма.

"Если это будет происходить малой кровью и очень быстро, как в свое время сделали с Крымом россияне, это не приведет к болезненной реакции по отношению к Путину, а наоборот может привести к дополнительной консолидации глубинного русского народа: "Крым наш? Наш! [Украинцы], гады, наш Крым отобрали! Мы вернемся!". Такая консолидация вполне возможна", - предположил Тука.

Если же возвращение Крыма будет происходить несколько месяцев и во время этих действий вооруженные силы России, Черноморский флот и базы, расположенные на оккупированной территории, понесут ощутимые и даже показательные потери, то, это может привести к деморализации населения Российской Федерации и соответствующей реакции со стороны населения на действия российских властей, считает экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Кто такой Георгий Тука

Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Смотрите видео чата с Георгием Тукой, где он делится прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине:

Освобождение Крыма

Для победы в войне над агрессором Россией армии Украины нужно изолировать Крым, чтобы сделать полуостров недоступным для оккупационных войск. Когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Украинские военные освободят Крым от российских оккупантов в любом случае. Помехой не станут даже некоторые западные союзники, которые не поддерживают освобождение полуострова военным способом. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Скорее всего, ВСУ начнут наступать на Крым не раньше лета или осени следующего года. Об этом рассказал военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

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