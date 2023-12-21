Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в 2024 году хочет мобилизировать на военную службу мужчин, живущих за границей. В частности, украинцев призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах попросят явиться в призывные пункты вооруженных сил. Об этом Умеров сообщил в интервью Welt TV.
Как отмечает издание, министр говорил о "приглашении". Однако он дал понять, что будут санкции, если украинцы не выполнят просьбу.
"Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно", — сказал Умеров.
Глава Минобороны сказал, что справедливость важна. В будущем мобилизированным должно быть заранее ясно, как их будут обучать и экипировать, где и когда они будут служить и когда их демобилизируют.
"Выступать за свою страну и служить ей - не наказание. Это честь", - сказал министр.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года в Германию приехал 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, то есть призывного возраста. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484 мужчины.
Мобилизация в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главком и Генштаб предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что считает, что мобилизацию в Украине следует вернуть в те рамки, которые работали раньше. Его не удовлетворяет работа ТЦК сегодня.
Сейчас в МО хотят усилить мобилизацию путем большей вовлеченности органов местного самоуправления.
Другие новости:
- Могут ли ехать из Украины мужчины с бронью от мобилизации: пограничники объяснили
- "Ищут любовный интерес в Европе": Безуглая сделала новое заявление о мобилизации женщин
- Вручить повестку могут в 17 лет: в ВСУ разъяснили ситуацию с мобилизацией молодежи