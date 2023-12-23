Ситуация ухудшается: Россия перехватила инициативу на большей части фронта - NYT

Егор Чернев заявил, что сейчас ситуация на передовой сложная и постепенно ухудшается.

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Россия имеет успехи на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, командование Объединенных Сил ВСУ

Последние продвижения России возле Авдеевки и других городов свидетельствуют о том, что оккупанты перехватили инициативу на многих направлениях, используя преимущество в живой силе.

Отмечается, что в течение прошлой недели российские войска получили небольшие территориальные достижения на востоке Украины, используя свое численное преимущество в изнурительных боях, пишет The New York Times.

"Внутренняя политическая борьба в Вашингтоне и в Европейском Союзе заблокировала доставку пакетов военной и финансовой помощи, которые, по словам Украины, ей чрезвычайно нужны, чтобы удержать свою линию против России", - предполагает издание, что Россия достигает этого прогресса в критический для Киева момент. видео дня

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что сейчас ситуация на передовой сложная и постепенно ухудшается. Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, которую было трудно завоевать этим летом.

Вместо этого The New York Times считает, что успехи России во многом являются результатом огромной массы ее армии.

"Я бы сказал, что девиз их атак - "у нас больше людей, чем у вас боеприпасов, пуль, ракет и снарядов", - сказал майор Нацгвардии Украины в Авдеевке.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что россияне окончательно взяли под контроль промзону в Авдеевке. Сейчас враг пытается сконцентрировать там свои силы. Россияне подтянули туда пехоту и технику, пояснил Роман Погорелый.

В Генштабе Эстонии озвучили тревожный прогноз падения Авдеевки. Войска Российской Федерации продолжают наступление на всем фронте и совершили продвижение в селах к северу и к югу от города Авдеевка.

Россияне прорываются к улицам Авдеевки. По словам украинского военного, россияне пытаются продвинуться из садового общества "Виноградники" к первым улицам города Авдеевка в Донецкой области.

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