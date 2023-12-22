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Кассетные и неуправляемые: Россия планирует атаковать Украину новым оружием

Елизавета Бельмас
22 декабря 2023, 20:00
Россия в этом году впервые продемонстрировала реактивный снаряд, которым планирует бить по Украине.
Россия планирует атаковать Украину новым оружием
Россия планирует атаковать Украину новым оружием / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В планах военной промышленности на 2024 год в России есть производство 10 тысяч новых неуправляемых реактивных снарядов, из которых 5 тысяч будет направлено в оккупированный Крым. Об этом сообщил телеканалу "Еспресо" главный редактор DE Олег Катков.

По словам Каткова, это новый тип боеприпаса, который применятся с помощью самолетов Су-25, штурмовиков и вертолетов. Реактивный и неуправляемый снаряд в калибре 80 мм является версией С-8.

Катков утверждает, что РФ продемонстрировала этот снаряд только в 2023 году, поскольку в 2022 над ним ещё шла работа.

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Он также добавил, что 5 из 10 тысяч планируют передать в центр подготовки армейской авиации в Джанкой, где расположена боевая база РФ.

"Это кассетный неуправляемый реактивный снаряд, который выпускается из стандартных блоков типа Б-8. Его дальность не объявлена, значится более 4 км. Заявленный вес - 7,7 кг. При чем снаряд содержит около 20 отдельных осколочно-кумулятивных элементов",- рассказал военный эксперт.

К тому же, как сообщил Катков, использование таких снарядов имеет низкую точность, но с кассетными неуправляемыми снарядами достигает нивелирования низкой точности за счет площади поражения.

Атаки на Украину

Напомним, в ночь на 22 декабря российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами-камикадзе. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие. В ГСЧС рассказали о последствиях вражеской атаки на столицу.

Также, начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что на оккупированной части Херсонщины в одной из общин российские захватчики на глазах родных убили ребенка.

Помимо прочего, военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что квартиры киевлян периодически становятся "целью" российских ракет и дронов-камикадзе, как произошло накануне в Киеве, когда БПЛА ударил по жилому дому.

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