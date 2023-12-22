"В ПВО РФ много дыр": БПЛА попали в цель на территории России – источник в ГУР

Стали известны новые подробности атаки украинских беспилотников на военные объекты страны-оккупанта РФ 22 декабря.
При этом многие дроны-камикадзе, которые атаковали российские области, попали в цель, сообщил собеседник УП в военной разведке Украины.
Несмотря на то, что в РФ заявили о якобы сбивании беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях, многие БПЛА в итоге попали в цель, но пока нет информации, куда именно, отметил источник.
"Кремлевские рупоры традиционно отрапортовали "все дроны сбиты". Зато альтернативная информация указывает, что в системе ПВО РФ еще достаточно дыр, чтобы "сбитые дроны" достигали заданной цели... Значительная часть долетела по назначению", - добавил собеседник.
Ранее сообщалось о том, что две области России атаковали неизвестные дроны. Власти РФ объявляли операцию по перехвату БПЛА, в ряде российских аэропортов вводили ограничения.
Напомним, ранее стало известно о том, что Россия массированно атаковала юг Украины. В Одесской области приоритетом захватчиков традиционная была припортовая инфраструктура.
Как ранее сообщалось, Юрий Игнат высказался об ударах украинских беспилотников по РФ. Использование "шахедов" собственного производства стало одним из стратегических шагов в украинской оборонке. По словам Игната, важно увеличивать производство собственных дронов.
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