УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"В ПВО РФ много дыр": БПЛА попали в цель на территории России – источник в ГУР

Алексей Тесля
22 декабря 2023, 18:00
Многие дроны-камикадзе, которые атаковали российские области, попали в цель, говорят в ГУР.
Дрон, беспилотник
РФ атаковали дроны-камикадзе / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, 22 окрема механізована бригада

Стали известны новые подробности атаки украинских беспилотников на военные объекты страны-оккупанта РФ 22 декабря.

При этом многие дроны-камикадзе, которые атаковали российские области, попали в цель, сообщил собеседник УП в военной разведке Украины.

Несмотря на то, что в РФ заявили о якобы сбивании беспилотников в Московской, Брянской и Калужской областях, многие БПЛА в итоге попали в цель, но пока нет информации, куда именно, отметил источник.

видео дня

"Кремлевские рупоры традиционно отрапортовали "все дроны сбиты". Зато альтернативная информация указывает, что в системе ПВО РФ еще достаточно дыр, чтобы "сбитые дроны" достигали заданной цели... Значительная часть долетела по назначению", - добавил собеседник.

Ранее сообщалось о том, что две области России атаковали неизвестные дроны. Власти РФ объявляли операцию по перехвату БПЛА, в ряде российских аэропортов вводили ограничения.

Напомним, ранее стало известно о том, что Россия массированно атаковала юг Украины. В Одесской области приоритетом захватчиков традиционная была припортовая инфраструктура.

Как ранее сообщалось, Юрий Игнат высказался об ударах украинских беспилотников по РФ. Использование "шахедов" собственного производства стало одним из стратегических шагов в украинской оборонке. По словам Игната, важно увеличивать производство собственных дронов.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
беспилотники дроны война России и Украины
Реклама

Главное за день

Мобилизации за границей - быть: в Украине скоро опубликуют новый закон

Мобилизации за границей - быть: в Украине скоро опубликуют новый закон

18:16 Украина
"В ПВО РФ много дыр": БПЛА попали в цель на территории России – источник в ГУР

"В ПВО РФ много дыр": БПЛА попали в цель на территории России – источник в ГУР

18:00 Украина
Украина создала 200-мильную полосу безопасности в Черном море: в ГУР рассказали детали

Украина создала 200-мильную полосу безопасности в Черном море: в ГУР рассказали детали

17:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:32

Как правильно посадить малину: эти просты советы ошеломят садоводов

18:16

Мобилизации за границей - быть: в Украине скоро опубликуют новый закон

18:14

"Топчутся на месте": россияне не могут прорвать оборону ВСУ вблизи Бахмута - Фитьо

18:00

"В ПВО РФ много дыр": БПЛА попали в цель на территории России – источник в ГУР

17:58

Нужно за 5 секунд угадать, кто мать ребенка: чрезвычайно сложная загадка

Роман Свитан: Задача Украины на 2024 год – удары на 500 км вглубь РоссииРоман Свитан: Задача Украины на 2024 год – удары на 500 км вглубь России
17:51

Как можно закрепить гирлянду на стене и шторах: лучшие идеи для праздника дома

17:40

Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции "Єдність", на которую донатил Favbet реклама

17:34

Слились в крепких объятиях: 12-летнего мальчика вернули из российского плена

17:32

"Украина одержит победу": Владимир Зеленский назвал главные цели Украины на 2024 год

Реклама
17:32

Россияне 9 раз атаковали ТЭС: в ДТЭК рассказали о серьезных повреждениях

17:26

Лунный календарь 23 декабря 2023: почему в этот день надо бояться вилок, которые падают

17:19

"Выкручивает изнутри": военный эмоционально высказался о легализации каннабиса

17:00

Украина создала 200-мильную полосу безопасности в Черном море: в ГУР рассказали детали

16:55

Мы увидим нехватку оружия у ВСУ по одному признаку - СвитанВидео

16:48

"Победа — это капитуляция Москвы": певец-воин Юрко Юрченко пламенно высказался о войне

16:48

Воздушная "засада" на юге: новые детали удачной "охоты" на три Су-34 РФ

16:40

"Хоть завтра": Свитан рассказал, может ли Украина получить авиацию и ракеты в 2024 году

16:33

В Украине выплатят благотворительную пенсию: кто сможет её получить

16:26

С этим справится любая девушка: как вытащить колесо, которое съехало - рабочий лайфхак

16:19

Жена Месси показалась в головном уборе от украинского дизайнера

Реклама
16:10

Часть переселенцев потеряет выплаты: кому с 1 января 2024 года отменят помощь

16:07

"Есть погибшие": в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ

15:50

Что делать, если холодильник не морозит: как справиться с большой проблемой

15:40

Летели бомбить ВСУ в Крынках: подробности сбития трех российских Су

15:33

F-16 скоро могут появиться в Украине: Нидерланды передадут первые 18 самолетов

15:27

Не прошло и суток: Тимошенко заблокировала закон о легализации каннабиса

15:27

Стало известно, чего больше всего боялась королева Елизавета перед смертью

15:18

ВСУ сбили три новейших истребителя России Су-34: Игнат раскрыл детали

15:15

Нельзя брать в руки острые предметы: приметы 23 декабря, которые принесут счастье

15:10

"Тогда фронта просто не будет": Свитан назвал важнейшую задачу для ВСУ на 2024 годВидео

15:09

Мобилизация в Украине: Рада готовит "революцию", в ОП грозят покарать уклонистов

15:01

Угроза падения Авдеевки: в Генштабе Эстонии озвучили тревожный прогноз

14:51

Две области России атаковали неизвестные дроны

14:30

Россияне расстреляли ребенка на глазах у родителей - глава Херсонской ОВА

14:29

Девушка приготовила крылышки в Pepsi и показала, что из этого получилось

14:15

"Ты никому не интересна": блогер разнес жену Остапчука за платную фанатскую встречуВидео

14:09

Удары по России на 500 километров: эксперт назвал 3 механизма для Украины

14:00

Гороскоп на 2024 год: у каких знаков изменится жизнь в год ДраконаЭксклюзив

13:56

ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге

13:54

"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе": Билык записала рвущую душу версию "Снега"

Реклама
13:36

Украина переходит в новую фазу войны: Свитан раскрыл изменения военных действийВидео

13:26

Что такое "пундики-мундики": Авраменко объяснил забавное словоВидео

13:26

Хотел камеру почти за 400 тысяч: сыну Меган Маркл и Гарри не понравился подарок

13:20

Морозы, снег и ветер 20 м/с: синоптик назвал даты сильного похолодания

13:07

Обратите внимание: стало известно, почему кот может плакать - неожиданный ответВидео

12:48

Совсем пропал: Том Круз продолжает тайно крутить роман с экс-женой олигарха из РФ

12:34

Китайський гороскоп на завтра 23 декабря 2023: Коню - стресс, Козе - напряжение

12:27

Берлин не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцев

12:24

Помощь ВСУ: подразделение "Киянина" получило 8-й автомобиль

12:21

"Рождество. Ты не один": к съемкам рождественского проекта присоединилась Первая Леди Елена Зеленская

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять