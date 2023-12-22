Две области России атаковали неизвестные дроны

Калужскую и Московскую области днем 22 декабря атаковали неизвестные дроны, сообщают россСМИ со ссылкой на местные власти.
Пропагандистские ресурсы РБК и РИА Новости пишут о введении плана "Ковер" в аэропорту Калуги якобы из-за появления в воздушном пространстве беспилотников. Задерживаются вылеты и прилеты.
Самолеты, которые находятся в полете, перенаправлены на запасные аэродромы.
К слову, губернатор Калуги Владислав Шапша писал о работе ПВО в Дзержинском районе и якобы двух сбитых БПЛА. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
В этот же день дроны атаковали Московскую область. Мэр Москвы Собянин заявил, что в городском округе Подольск был сбит беспилотник, направлявшийся к Москве. Собянин утверждает, что жертв и разрушений нет.
Вводились ограничения на взлет в Домодедово.
Украинские дроны
Украинские войска уже применяют против оккупантов так называемый аналог "Шахедов" AQ 400 Scythe дальностью 750 км.
Сначала темпы поставок БПЛА для ВСУ составят 50 единиц в месяц, а уже ко второму кварталу 2024 года производство увеличится аж в 10 раз - до 500 единиц в месяц, говорится в материале.
Но и это не окончательный показатель. Как отметили в компании, их цель - выйти на показатель в 1000 дронов в месяц, впрочем, понятно, что такое масштабирование потребует больше времени, отмечают аналитики.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Армения очень быстро восстанавливает свой военный потенциал: в чем причина
- "Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе": Билык записала рвущую душу версию "Снега"
- ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге