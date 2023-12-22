Две области России атаковали неизвестные дроны

Местные власти объявляли операцию по перехвату БПЛА, в ряде российских аэропортов вводили ограничения.

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Россия жалуется на новую атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Калужскую и Московскую области днем 22 декабря атаковали неизвестные дроны, сообщают россСМИ со ссылкой на местные власти.

Пропагандистские ресурсы РБК и РИА Новости пишут о введении плана "Ковер" в аэропорту Калуги якобы из-за появления в воздушном пространстве беспилотников. Задерживаются вылеты и прилеты.

Самолеты, которые находятся в полете, перенаправлены на запасные аэродромы.

видео дня

К слову, губернатор Калуги Владислав Шапша писал о работе ПВО в Дзержинском районе и якобы двух сбитых БПЛА. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В этот же день дроны атаковали Московскую область. Мэр Москвы Собянин заявил, что в городском округе Подольск был сбит беспилотник, направлявшийся к Москве. Собянин утверждает, что жертв и разрушений нет.

Вводились ограничения на взлет в Домодедово.

Украинские дроны

Украинские войска уже применяют против оккупантов так называемый аналог "Шахедов" AQ 400 Scythe дальностью 750 км.

Сначала темпы поставок БПЛА для ВСУ составят 50 единиц в месяц, а уже ко второму кварталу 2024 года производство увеличится аж в 10 раз - до 500 единиц в месяц, говорится в материале.

Но и это не окончательный показатель. Как отметили в компании, их цель - выйти на показатель в 1000 дронов в месяц, впрочем, понятно, что такое масштабирование потребует больше времени, отмечают аналитики.

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